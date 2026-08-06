Edirne'de Keşan Avcılar Derneği Genel Sekreteri Emre Gülcü, yaptığı açıklamada 2026-2027 av sezonunun 18 Ağustos 2026 tarihinde açılacağını duyurdu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Resmi Gazete'de yayımlanan Merkez Av Komisyonu (MAK) kararları kapsamında Marmara Bölgesi genelinde yeni av sezonu start alıyor. Sezon; 1. Grup av kuşları (bıldırcın, üveyik), 4. Grup kuşlar (alakarga, leş kargası, ekin kargası, saksağan) ve 2. Grup memeliler (yaban domuzu ve çakal) avı ile başlayacak.

18 Ağustos 2026: Bıldırcın, üveyik, alakarga, leş kargası, ekin kargası, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı başlangıcı.

10 Ekim 2026: Tavşan ve tilki avının (1. grup memeliler) başlangıcı.

24 Ekim 2026: Kaz, ördek, tahtalı ve çulluk avının (3. grup av kuşları) başlangıcı.

7 Mart 2027: Sezonun sona erme tarihi.

GÜNLÜK AVLANMA LİMİTLERİ

MAK kararları doğrultusunda avcı başına bir av günü için türlere göre belirlenen bazı avlanma limitlerine göre bıldırcın 10, üveyik 3, tahtalı 6, çulluk 5, ördek türleri (toplamda) 6, yaban tavşanı 1, yaban domuzu (sürek, bek ve yürüyüş avında avcı başına toplam) 3 olarak belirlendi.

Alınan karar uyarınca avlanmaya izin verilen günlerde Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller dahil) av yapılabilecek. Ayrıca yaban domuzu, 1. grup kuşlar ve 3. grup kuşların avı ilave olarak salı günleri de gerçekleştirilebilecek.

AVLANMA PULU SATIŞLARI BAŞLADI

2026-2027 av sezonu için avlanma pulu satışlarının bugün itibarıyla başladığını belirten Emre Gülcü, 2026 avlanma pulu almak isteyen üyelerin Keşan Avcılar Derneği'ne başvurması gerektiğini ifade etti.