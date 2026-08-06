Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı'nda bulunan ATA Çiftliği'nde yetiştirdiği yonca kuru otunu Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı'nda koruma altındaki hayvanların beslenmesinde kullanmaya başladı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi örnek uygulamalarına bir yenisini daha ekledi, tarımsal üretimle belediye hizmeti buluştu.

Gölbaşı ilçesinde Türkiye'nin en büyük tarım kampüsü ve rekreasyon alanı ATA Çiftliği (BAKAP) yetiştirilen yonca kuru otları, Veteriner İşleri Daire Başkanlığı koordinesinde Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan hayvanların beslenmesinde kullanılmaya başlandı.

40 DEKARDA ÜRETİLİYOR, YILDA 5 KEZ BİÇİLİYOR

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından ATA Çiftliği'nde yaklaşık 40 dekarlık alanda yetiştirilen yoncaların bu yıl ikinci biçimi gerçekleştirildi ve yaklaşık 600 balya yonca elde edildi.

Her biri yaklaşık 25 kilogram ağırlığındaki balyalar, Veteriner İşleri Daire Başkanlığı iş birliğiyle Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı'na ulaştırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Daire Başkanı Mustafa Şener, ATA Çiftliği'nin hem üretime hem de belediye hizmetlerine önemli katkı sunduğunu belirterek 'Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Gölbaşı ilçesinde Türkiye'nin en fonksiyonel tarım kampüsüne ATA Çiftliği'ne sahibiz. Tarım kampüsümüzde üretilen kaba yemlerden özellikle yonca ve çayır otunu Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı'nda korumamız altında bulunan hayvanlarımızın beslenmesinde kullanmaya başladık' dedi, Şener, parkın yıllık kaba yem ihtiyacına ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

'Besleme için bizim yıllık 100 ton yonca kuru otu ihtiyacımız mevcut. Bu yıl ilk defa ATA Çiftliği'nden tedarik ediyoruz ve şu ana kadar 20 tonluk ihtiyacımızı karşılamış durumdayız. Periyodik aralıklarla yapılacak yonca hasatlarından da kalan ihtiyacımızın karşılanmasını planlıyoruz.'

ATA ÇİFTLİĞİ'NDE ÜRETİM ALANI GENİŞLİYOR

Ata Çiftliği Bitkisel Üretim Sorumlusu Ziraat Yüksek Mühendisi Volkan Dinçer ise üretim süreci hakkında şu ifadeleri kullandı:

'ATA Çiftliği'nde kaba yem üretimleri yapıyoruz, bu yaptığımız kaba yem üretimlerinin bir kısmı da yonca. Yaklaşık 40 dekarda yapıyoruz, bu alanı daha da büyüteceğiz. Yonca ekimini yıllık 5 biçim biçiyoruz, şu anda da 2. biçimini yaptık. İkinci biçimimizi Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı'mızın içinde bulunan hayvanat bahçesine gönderiyoruz.'

TARIMDA ÜRETİMLE BELEDİYE HİZMETLERİNE TAM DESTEK

ATA Çiftliği'nde üretilen kaba yemlerin Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı'nda değerlendirilmesiyle hem belediyenin yem ihtiyacının doğrudan kendi kaynaklarıyla karşılanması hem de sürdürülebilir üretim anlayışının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Aynı zamanda ATA Çiftliği'nde üretilen yemlerle hayvancılıkla uğraşan küçük aile işletmelerine de destek sağlanıyor.