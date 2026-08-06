Milas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçemizin farklı alanlarında yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor. Ekipler, daha yeşil bir Milas için yoğun mesai yapıyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Milas ilçesinde gruplar halinde çalışmalarını gerçekleştiren ekipler belirtilen iş bölümleri doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Özellikle çocuklarımızın ve ebeveynlerinin keyifle vakit geçirdiği parklarda çalışmalar yapan ekipler boya ve bakım faaliyetleri yürütüyor.

Kent estetiğinin gelişmesinde önemli bir yere sahip olan peyzaj düzenlemelerinde, modern ve düzenli bir görünüm hedeflenirken Milas'ın her bölgesi rengarenk çiçeklerle süslenip yeşil alanlar artırılıyor.

Şehrin görsel açıdan daha güzel bir görüntüye kavuşması için çalışmalar gerçekleştiren ekipler kent genelinde sorumluluğunda bulunan park, yeşil alan, orta refüjler ve kaldırımlarda bitki sağlığını güçlendirmek ve görsel bütünlüğü artırmak amacıyla çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Ayrıca bakıma ihtiyacı olan mevcut alanlarda da yoğun mesai yapan ekipler çim biçme ve budama işlemleri yaparak alanların çehresini değiştiriyor.