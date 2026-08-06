Bursa'da Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kaldırımların işgal edilmesini önlemek amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Son gerçekleştirilen denetimlerde kaldırımları işgal eden ürünler toplatılırken, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı.

BURSA (İGFA) - Vatandaşların kaldırımları güvenli ve rahat bir şekilde kullanabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gelen ihbarları titizlikle değerlendirirken, rutin denetimlerle de kaldırım işgallerinin önüne geçiyor.

Bu kapsamda İntizam Mahallesi'nde gerçekleştirilen son denetimlerde, daha önce yapılan uyarılara ve uygulanan idari yaptırımlara rağmen kaldırımları işgal etmeye devam eden işletmelere müdahale edildi. Yayaların geçişini engelleyen ürünler ekipler tarafından tek tek kaldırılırken, mevzuata aykırı hareket eden işletmelere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde 38. maddesinin birinci fıkrası gereği işlem yapıldı.

Osmangazi Belediyesi, yaya güvenliğini ve kent düzenini korumak amacıyla kaldırım işgallerine yönelik denetimlerini ilçe genelinde kararlılıkla sürdürmeye devam edecek.