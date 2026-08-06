Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yıllardır araçların otopark olarak kullandığı alan, kapsamlı bir düzenleme çalışmasının ardından yeni yaşam merkezi olarak kapılarını açtı.

BALIKESİR (İGFA) - Ayvalık'ta uzun yıllar boyunca otopark olarak kullanılan alan, tarihi kimliğine yeniden kavuşturularak kentin en önemli kamusal yaşam alanlarından biri haline getirildi.

Düzenlenen coşkulu açılış töreniyle hizmete giren Tarihi Gümrük Meydanı, vatandaşların buluşma noktası olmaya hazırlanıyor.

Açılış töreninde konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, meydanın yalnızca fiziki bir düzenleme olmadığını, aynı zamanda kentin sosyal ve kültürel yaşamına önemli katkılar sağlayacak bir proje olduğunu söyledi.

Meydanda konserler, festivaller, sergiler ve birçok kültür-sanat etkinliğinin düzenleneceğini belirten Başkan Ergin, 'Ayvalık'ı, kentin hafızası olan Tarihi Gümrük Meydanı'yla yeniden buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Uygun fiyatlı belediye işletmemiz Gümrük Kafe ile birlikte bu alan, herkesin nefes alacağı, bir araya geleceği ve yaşamın her anına ev sahipliği yapacak canlı bir kamusal mekân olacak' dedi.

Tarihi dokusu korunarak yeniden düzenlenen meydanın, Ayvalık'ın kültürel ve sosyal yaşamına yeni bir soluk getirmesi beklenirken, kentin en önemli buluşma noktalarından biri olması hedeflendi.