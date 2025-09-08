İzmir'de Efes Selçuk’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü, Atatürk Anıtı önünde düzenlenen resmi törenle kutlandı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Efes Selçuk ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı yoğun katılımla kutlandı. Törenlere Efes Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve yurttaşlar katıldı.

Çelenk sunumunun ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar günün anlam ve önemine dair konuşmalar yaptı.

BAŞKAN CERİTOĞLU SENGEL: “8 EYLÜL YENİDEN DOĞUŞUN ADIDIR”

Konuşmasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak başlayan Başkan Sengel; “103 yıl önce bu topraklarda yalnızca bir kentimizi değil, onurumuzu, bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü savunduk. Bizlere bu azim ve kararlılığı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

Başkan Sengel; “8 Eylül yalnızca bir kurtuluş değil, yeniden doğuşun adıdır. Atatürk’ün önderliğinde milletimiz, yokluğa, yoksunluğa ve yoksulluğa rağmen Kuvayi Milliye ruhuyla ayağa kalktı. O gün halkın iradesiyle başlayan mücadele, bağımsız bir vatanı ve özgür bir geleceği bizlere kazandırdı. 8 Eylül, sadece geçmişin değil, bugünümüzün de yol göstericisidir. Bu topraklarda atalarımız, en zor şartlarda bile diz çökmediler. Çünkü onların yüreğinde bağımsızlık aşkı, özgürlük sevdası vardı.” dedi.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında da 103 yıl önce verilen mücadelenin izlerini gördüklerini vurgulayan Başkan Sengel konuşmasını Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.” sözleriyle noktaladı.

Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ise konuşmasında; “İlçemizin 103. kurtuluş yıl dönümünü onurla, gururla kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, cephede savaşmış tüm dedelerimizi, vatanı için canını ve malını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Mücadelede sağ kalmış gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. İlçemizin kurtuluş yıl dönümü kutlu olsun” dedi.

Tören, Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Ada Akpınar’ın günün anlam ve önemine dair şiirini okumasıyla devam etti. Belediye Halk Oyunları ekibinin zeybek gösterisi ve kurtuluş gününü canlandıran canlı heykel performansı ise katılımcılara duygulu anlar yaşattı.