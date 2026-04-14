Tarihi Havagazı Fabrikası'nda Dijital Deneyim Merkezi kapılarını açtı, Başkan Dr. Cemil Tugay gençlere çağrı yaptı: 'Gelin, üretin' Sırada ise dijital içerik üretecek yeni merkez var.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de dijital dönüşüm adına önemli bir adım daha atıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay öncülüğünde hayata geçirilen Dijital Deneyim Merkezi, kentin simge yapılarından Tarihi Havagazı Fabrikası bünyesinde hizmet vermeye başladı. Yeni merkez, belediyenin kurumsal altyapısını güçlendirmeyi, personelin dijital becerilerini geliştirmeyi ve İzmirlilerin teknolojiyle daha iç içe bir yaşam kurmasını hedefliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin inovasyon vizyonunun önemli bir parçası olan yapı, yalnızca eğitim verilen bir alan değil, aynı zamanda bilginin hızla uygulamaya geçirildiği dinamik bir sistem olarak kurgulandı. Merkez, belediye bünyesinde faaliyet gösteren İzmirLAB, M-LAB ve İN-Ofis ile entegre şekilde çalışacak. Bu sayede birimler arası bilgi paylaşımının artırılması, yenilikçi yöntemlerin yaygınlaştırılması mümkün olabilecek. Açılışın ardından merkezi ziyaret eden Başkan Dr. Cemil Tugay, İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ (İZTEK) Genel Müdürü Hüseyin Gümüş ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ümit Yalçın'dan bilgi aldı.

'DİJİTAL TEKNOLOJİLERİN EĞİTİMİNİ VERECEĞİZ'

İnceleme sonrasında konuşan Başkan Dr. Cemil Tugay, Dijital Beceri Geliştirme Merkezi'nde çağdaş dijital teknolojilerin eğitimini vereceklerini belirterek 'Burada kendi çalışanlarımıza, ayrıca ortak projeler yaparak diğer kamu kurumlarının çalışanlarına, sivil toplum kuruluşlarına da eğitimler vereceğiz. Ama İzmir'de dijital teknolojilerin kullanımını geliştirmek ve artırmak istiyoruz; bu çerçevede burası herkese açık. Akıllı ekranlar, bilgisayarlarla iyi bir donanım ve bir kurs-eğitim ortamı oluşturduk. Aynı zamanda bir araya gelip bazı şeyleri konuşma ve tartışma ortamı yarattık' diye konuştu.

Dijital teknolojilerin çağdaş versiyonlarının başta eğitim, sanat ve pazarlama olmak üzere pek çok alanda büyük önem taşıdığını söyleyen Tugay, sözlerine şöyle devam etti: 'Ancak benim için daha kritik ve öncelikli olan konu, bu teknolojilerin üretim mekanizmalarına ve yönetim metotlarına katkı sağlamasıdır. Diğer yandan bu tür ortamlarda insanlar yalnızca bir şey öğrenmekle kalmıyor; aynı zamanda kullanıcı olarak yeni gelişmelerin ortaya çıkmasına da katkıda bulunabiliyor. Yani bu ortamlar, katılımcılara geliştirme sürecinin bir parçası olma imkânı da sunuyor.'

'TÜRKİYE'DE BELEDİYE ELİYLE YAPILMIŞ BAŞKA BİR DENEYİM MERKEZİ YOK'

Kendini geliştirmek isteyen herkesi Dijital Deneyim Merkezi'ne davet eden Başkan Tugay, 'Ben herkesi buraya davet ediyorum, herkesi bu konuda bizimle iş birliği yapmaya davet ediyorum. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak kendi bünyemizde dijital teknolojilerin daha fazla kullanımı için yoğun çaba içerisindeyiz. Burası bizim de o yönümüzü geliştirmemize yardımcı olacak. Ama burası kapalı bir tesis değil. Yani dışarıya tamamen açık. İnsanlarımızı, özellikle gençlerimizi, kendi işinde dijital teknolojileri kullanmak, bunları geliştirmek isteyen herkesi, o ekosisteme dâhil olmak isteyen herkesi buraya bekliyoruz. Bize yeni fikirler vermelerini de istiyoruz. Bizden talepte bulunsunlar; daha fazla ne yapalım, nasıl yapalım? Bu anlamda burası bir başlangıç merkezi. Türkiye'de de bildiğim kadarıyla belediyeler eliyle yapılmış benzer bir şey yok' ifadelerini kullandı.