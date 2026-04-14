'Çözüm için birlikte oynuyoruz' yaklaşımını kurum kültürüne taşıyan BNP Paribas Cardif Türkiye, çalışan gelişimini desteklemek amacıyla her hafta bir saatini öğrenmeye ayırdığı 'CardifLearn Öğrenme Saati' uygulamasını hayata geçirdi.

İSTANBUL (İGFA) - 'Değişen dünyanın sigortacısı' BNP Paribas Cardif Türkiye, çalışan gelişimini merkeze alan yeni uygulamasıyla öğrenme kültürünü bir adım ileri taşıyor.

'Değişen Dünya İçin Sürekli Öğrenir ve Gelişiriz' mottosuyla başlatılan 'CardifLearn Öğrenme Saati' uygulaması kapsamında şirket, her Cuma 15.00-16.00 saatleri arasını çalışanların gelişimlerine odaklanacakları özel bir zaman dilimi olarak ilan etti.

Şirketin 2026 yılı yaklaşımı olan 'Çözüm için birlikte oynuyoruz' mesajını kurum kültürüne entegre ederken, ekiplerin birlikte öğrenerek gelişmesini ve ortak bir bilgi ekosistemi oluşturmasını hedefliyor.

Sürekli öğrenen ve gelişen bir kurum kültürü yaratmayı ve bunun için gerekli ortamı kalıcı şekilde oluşturmayı amaçladıklarını belirten BNP Paribas Cardif Türkiye İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gülşah Alakuş, 'CardifLearn Öğrenme Saati uygulamamızla, tüm ekiplerimizin aynı anda gelişime odaklandığı, öğrenmenin işimizin doğal bir parçası haline geldiği bir yapı kuruyoruz. Sektörde örnek bir uygulama gerçekleştirerek, haftanın belirli bir saatini tamamen öğrenmeye ayırıyor ve bu zamanı kurumsal bir refleks haline getiriyoruz. 'Çözüm için birlikte oynuyoruz' yaklaşımımız doğrultusunda, birlikte öğrenen ekiplerin daha güçlü çözümler ürettiğine inanıyoruz' diye konuştu.

Her hafta düzenli olarak gerçekleşen bu uygulama kapsamında çalışanlar; zorunlu eğitimlerini tamamlamanın yanı sıra yeni gelişim alanlarına odaklanabilecek, mentorluk görüşmeleri gerçekleştirebilecek ve kurumun eğitim kataloğundaki içeriklerle yetkinliklerini artırabilecekler.

BNP Paribas Cardif Türkiye, bu uygulama ile çalışanlarının kendi gelişim yolculuklarını sahiplenmesini teşvik ederken, öğrenmeyi kurum genelinde sürdürülebilir bir alışkanlık haline getirmeyi hedefliyor. Bu yaklaşımın hem çalışan deneyimini güçlendirmesi hem de şirketin yenilikçi ve çevik yapısını desteklemesi bekleniyor.