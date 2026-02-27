İzmir'de görme engellilere özel bölüm, dijital çalışma alanları ve sosyal yaşam alanlarıyla donatılan yeni kütüphane, Kültürpark'ta kapılarını açmaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 15 bin metrekarelik dev bir kütüphane projesinin de yolda olduğunu duyurdu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte okuma kültürünü güçlendirmek amacıyla yeni bir kütüphaneyi daha hizmete sunuyor. Kültürpark'ta, Mehmet Tüzüm Kızılcan Sanat Galerisi yanında bulunan ve atıl durumdaki İzmir Tarih ve Sanat Müzesi Taş Eserler Bölümü olarak kullanılan bina, modern bir kütüphaneye dönüştürülüyor.

Bin 500 metrekarelik kullanım alanına sahip iki katlı yapının Nisan ayında açılması planlanıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 'Kültürpark'taki atıl alanları yeniden canlandırıyoruz. Burası konumu ve ferah yapısıyla İzmir'in en güzel kütüphanelerinden biri olacak' dedi.

Yeni kütüphanede çocuklar ve gençler öncelikli kullanıcı grubu olacak. Zengin kitap koleksiyonunun yanı sıra görme engellilere yönelik özel bir bölüm oluşturulacak. İnternet erişimi, bilgisayar ve tablet desteğiyle güçlü bir dijital altyapı sunulacak; talep edilen ancak raflarda bulunmayan kitaplar da temin edilecek. Ayrıca gün boyu vakit geçirilebilecek yeme-içme alanları da yer alacak.

Kütüphanenin ismini ise İzmirli gençler belirleyecek. Tugay, önümüzdeki günlerde bir anket düzenlenebileceğini açıkladı.

Öte yandan Başkan Tugay, 15 bin metrekarelik kullanım alanına sahip ve İzmir'in en büyük kütüphanesi olacak yeni bir proje üzerinde de çalıştıklarını duyurdu. Yerinin şimdilik sürpriz olduğunu belirten Tugay, 'Gençlerimizin bu tür alanlara ihtiyacı var. Kütüphane yatırımlarımız sürecek' diye konuştu.