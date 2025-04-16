İzmir Çiğli Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği “Çocuk Şenliği” ile çocuklara unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'de renkli oyun alanları, çeşitli aktiviteler ve sürprizlerle dolu şenlik, her iki gün de saat 13.00 ile 20.00 arasında minik misafirlerini ağırlayacak. Çocuk tiyatrosu, şişme oyun grupları, palyaço, yüz boyama, bubble şov, sosis balon, patlamış mısır, pamuk şeker ve daha birçok etkinliğin yer alacağı şenlik, çocuklara bayram coşkusunu doyasıya yaşatacak.

BAŞKAN YILDIZ: “ÇOCUKLARIMIZIN BAYRAMINI, HEP BİRLİKTE NEŞE İÇİNDE KUTLAYACAĞIZ”

Tüm çocukları ‘Çocuk Şenliği’ne’ davet eden Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü; “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, çocuklarımız için unutulmaz bir şenliğe dönüştürmenin heyecanını yaşıyoruz.

19-20 Nisan tarihlerinde Kaymakamlık karşısındaki Büyük Park’ta düzenleyeceğimiz Çocuk Şenliği’ne tüm çocuklarımızı ve ailelerini bekliyoruz. Şenliğimizde; oyun alanlarından eğlenceli etkinliklere, yüz boyamadan sürpriz gösterilere kadar pek çok renkli etkinlik yer alacak.

Amacımız, çocuklarımızın bu özel gününü doyasıya yaşamalarını sağlamak ve onlara unutamayacakları bir bayram armağan etmek. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günü, onların neşesi ve kahkahalarıyla taçlandırmak istiyoruz. Tüm hemşehrilerimi çocuklarımızla birlikte bu güzel buluşmaya davet ediyorum.”