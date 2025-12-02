İzmir Bornova Belediyesi Altındağ Atatürk STK Yerleşkesi, yerleşkeden yararlanan derneklerin kendi etkinliklerinden seçtikleri fotoğraflarla hazırlanan 'Birlikte Mümkün' sergisine ev sahipliği yaptı.

İZMİR (İGFA) - Dayanışma, ortak emek ve birlikte üretme kültürünü gösteren sergi büyük beğeni topladı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova'da dayanışma ruhunu büyütmeye devam edeceklerini vurguladı.

Bornova Belediyesi Altındağ Atatürk Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi, dayanışma ve ortak üretim kültürünü görünür kılan çok özel bir sergiye kapılarını açtı. Yerleşkeden yararlanan sivil toplum kuruluşlarının fotoğraflarından oluşan 'Birlikte Mümkün' isimli sergi, her derneğin kendi etkinliklerinden bir kare ile katılımıyla hazırlandı.

STK'LARDAN DAYANIŞMANIN FOTOĞRAFI

Sergide yer alan fotoğraflar, Bornova'daki sivil toplum kuruluşlarının ortak emekle ortaya koyduğu çalışmaların ve dayanışma ruhunun simgesi oldu. Her derneğin hikâyesini yansıtan kareler, hem birlikte üretmenin gücünü hem de STK'ların kente kattığı sosyal değeri vurguladı. Ziyaretçilerin yoğun ilgisine sahne olan sergi, güçlü görsel anlatımıyla büyük beğeni topladı.

BAŞKAN EŞKİ: 'BORNOVA'DA DAYANIŞMA KÜLTÜRÜNÜ BÜYÜTÜYORUZ'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Altındağ STK Yerleşkesi'nin, kentteki dayanışmanın ve ortak aklın en önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade ederek, ' Birlikte Mümkün sergisi de tam olarak bu ruhu yansıtıyor. Bornova'da birlikte üretmeyi, birlikte çözüm üretmeyi ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz.' diye konuştu.