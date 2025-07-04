İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin uzun yıllar güvenle kullanacağı Konak’taki yeni Zeytinlik Hizmet Binası’nı hizmete açtı. Modern ve kullanışlı bir mimariyle inşa edilen binada İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin beş daire başkanlığı hizmet verecek. İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Güney Mahallesi’nde yeni ve modern bir hizmet binasına kavuştu. Zeytinlik Hizmet Binası’ndaki çalışmalar tamamlanarak hizmete açıldı.

Farklı noktalarda hizmetlerini sürdüren bazı daire başkanlıkları ile müdürlükleri tek çatı altında toplayan bina, yurttaşların belediye hizmetlerine ulaşımını kolaylaştıracak.

17 bin metrekarelik alana sahip modern hizmet binası, bodrum katla birlikte 7 kattan oluşuyor. Çalışma ofisleri, sosyal alanları, toplantı salonları gibi alanların yanı sıra binada, 120 araçlık otopark, Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından kullanılacak morg ve gasilhaneler, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde sokak hayvanlarının tedavisini sağlayacak acil müdahale odaları ve ameliyathaneler de yer alıyor.

“YENİ HİZMET BİNALARI KAZANDIRIYORUZ”

Proje hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanı Onur Açık, “Binamızın 7 yıl önce yer teslimi yapıldı. Fesih süreci, ikmal ihalesi gibi süreçlerin ardından sürüncemede kalmış, bitirilememiş. Başkanımız Dr. Cemil Tugay, göreve geldiğinde projeyi titizlikle takip etti ve binanın hızlıca bitirilmesi için talimat verdi. Daire başkanlığımıza bağlı tüm birimlerimizle binayı hizmete alacak şekilde çalışmalarımızı sürdürdük ve projeyi tamamladık” dedi.

BÜYÜKŞEHİR’İN 5 DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET VERECEK

Yeni hizmet binasında Çevre Koruma ve Kontrol, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık, Mezarlıklar, Tarımsal Hizmetler ve Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı olmak üzere beş daire başkanlığının hizmet vereceğini belirten Açık, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, bilimi önceleyen bir bakış açısına sahibiz. Projelerimizde deprem yönetmelikleri ve diğer yasal yönetmeliklere uygun olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En son yürürlüğe giren deprem yönetmeliği çerçevesinde binamızı tasarlayıp, çalışmalarımızı bu yönde tamamladık. Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı olarak amacımız kentimize yeni hizmet binaları kazandırarak vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet sağlamak. Aynı zamanda depreme dirençli, kente uzun süre hizmet verecek binaları kentimizin kullanımına kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.