İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyacı olan ailelere battaniye, soba, yakacak, bot ve monttan oluşan kış destek paketlerini dağıtmaya başladı. 54 bin 280 haneye nakdi destek de sağlandı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, soğuk havaların hissedilmesiyle battaniye, soba, yakacak, bot ve monttan oluşan kış destek paketlerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya başladı. Sosyal Yardım Takip Sistemi'ne kayıtlı ve belirli bir puan üzerindeki ihtiyaçlı haneleri kapsayan yardım programı kapsamında nakdi destek de sağlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin farklı noktalarında açtığı Dayanışma ve Danışma Noktaları ile bizvariz.izmir.bel.tr internet adresi üzerinden başvuruda bulunan 54 bin 280 haneye nakdi yardım aktarıldı.

Dağıtım programına katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürü Sultan Tut, 'Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kış desteği kapsamında 54 bin 280 hane için nakdi desteğimizi Şehir Kartlarına yatırdık. Başkanımız Sayın Dr. Cemil Tugay öncülüğünde çalışmalarımız devam ediyor' dedi.

NASIL ULAŞILABİLİYOR?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bizvariz.izmir.bel.tr adresinden Destek Al sekmesine tıklandığında, Gıda Desteği, Eve Sıcak Yemek Desteği Başvurusu, Süt Kuzusu Yardımı, Nakliye Randevusu, Çamaşırhane Randevusu, Yapay Zeka Destekli Matematik Başvurusu, Okul Hijyen Seti Başvurusu, Emekli Dayanışma Kartı Başvurusu ve Sosyal Yardım Başvurusu bölümleri bulunuyor. Kış destek paketleri için yurttaşların Sosyal Yardım Başvurusu üzerinden talepte bulunmaları gerekiyor.