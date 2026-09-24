Konya'nın Hadim ilçesinde geçmişte birçok evde gerçekleştirilen, ancak günümüzde unutulmaya yüz tutan dokumacılık geleneği, 'İlmek İlmek Anadoludakilerle Kenevirden Hadim Bezine Projesi' ile yeniden hayat buluyor. Proje ile geleneksel Hadim dokumacılığını yeniden canlandırma, kadınların üretime katılımını artırma ve yerel ekonomiye katkı sunma amaçlanıyor.

KONYA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen, Anadoludakiler SOGEP Programı kapsamında desteklenen 'İlmek İlmek Anadoludakilerle Kenevirden Hadim Bezine Projesi'; Hadim Belediyesi, Karatay Belediyesi, Mevlâna Kalkınma Ajansı (MEVKA) ve Muradın Olsun Derneği iş birliğiyle hayata geçiriliyor.

Proje kapsamında hazırlanan özel koleksiyon, Karatay Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda düzenlenen lansman ve sergi programıyla tanıtıldı.

Projenin lansman programı Karatay Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilirken, proje kapsamında kenevir kumaşı ve geleneksel Hadim bezinden hazırlanan özel koleksiyon da sergilendi.

Programda kenevir ipinden üretilen birbirinden özel tekstil ürünleri sergilenirken ziyaretçiler kenevir kumaşı ve Hadim bezinden hazırlanan özel koleksiyonu yakından inceleme fırsatı buldu.

15 KADIN TEZGÂH BAŞINDA ÜRETİME KATILIYOR

Proje kapsamında 15 kadın, aldıkları 6 haftalık dokuma eğitiminin ardından kenevir ipinden Hadim bezi üretmeye başladı. Dokuma tezgâhlarının başında üretim yapan kadınlar, bir yandan ilçenin geleneksel dokumacılık kültürünü yaşatırken diğer yandan aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Proje kapsamında istihdam edilen kadınların ilerleyen süreçte kooperatifleşerek üretimlerini sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaları için de çalışmalar yürütülüyor.

GELENEKSEL KÜLTÜR MODERN ÜRÜNLERLE BULUŞUYOR

Hadim bezinin geleneksel yöntemlerle yeniden üretilmesinin yanı sıra modern tasarım anlayışıyla farklı ürünlere dönüştürülmesi de projenin önemli hedefleri arasında yer alıyor.

Hazırlanan özel koleksiyonda doğal kenevir çantalarından minimalist cüzdanlara, el işlemeli tekstil ürünlerinden kenevir ipi aksesuarlarına, dekoratif ev ürünlerinden telefon kaplarına kadar pek çok ürün yer alıyor. Koleksiyonda ayrıca kenevir kumaş üzerine sim sırma işlemeli seccadeler, bebek ürünleri, pijamalar ve çeşitli kıyafetler de bulunuyor.

KARATAY BELEDİYESİ'NDEN TANITIM VE YAYGINLAŞTIRMAYA DESTEK

Projenin ortakları arasında yer alan Karatay Belediyesi, Hadim bezinin tanıtılması, yaygınlaştırılması ve ticari değer kazanmasına katkı sunacak.

Karatay Belediyesi, sahip olduğu kültür ve turizm tesislerinde proje ve ürünlerin tanıtımının yapılmasının yanı sıra eğitim programlarına da destek verecek. Üretilen ürünlerin Karatay'daki ticari ve turistik tesislerde satışının sağlanması ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesiyle birlikte Hadim bezinin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

KÜLTÜREL MİRAS GELECEK NESİLLERE AKTARILACAK

Proje ile unutulmaya yüz tutmuş Hadim dokumacılığının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor. Geleneksel dokuma yöntemlerinin modern üretim ve tasarım anlayışıyla buluşturulması sayesinde Hadim bezinin yeniden bilinirlik kazanması, sürdürülebilir üretim modellerinin geliştirilmesi ve yerel ekonominin canlandırılması hedefleniyor.