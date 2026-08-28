İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen ve 18-50 yaş arasındaki vatandaşlara yönelik ücretsiz Balkan Halk Dansları kursunun final programı coşkulu anlara sahne oldu. Halk oyunları performansı, Balkan düğünü canlandırması ve ailelerle birlikte yapılan damat halayıyla renklenen gecede Balkan kültürü İzmir ile buluştu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Balkan Halk Dansları programının kurs dönemi tamamlandı.

Temmuz ayında başlayan ve 18-50 yaş arasındaki vatandaşlara yönelik ücretsiz kursun finali, Bornova Âşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen gösteriyle yapıldı. Yaz döneminde buz pistinin kaldırılmasıyla spor ve kültür etkinliklerine ev sahipliği yapan salonu dolduran aileler, kursiyerlerin gösterisini keyifle izledi.

Gösteride halk oyunları performansının yanı sıra Balkan düğünü canlandırıldı. Program, kursiyerlerin aileleriyle birlikte yaptığı damat halayıyla sona erdi. İzmirlileri Balkan halk danslarının renkli dünyasıyla buluşturan geceye İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Yener Ceylan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü Ahmet Diker ve kursiyerlerin aileleri katıldı.

'SANATA, KÜLTÜRE, SPORA DESTEK HER ZAMAN DEVAM EDECEK'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın selamlarını ileten İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin, 'Böylesine güzel bir akşamda beraber olmamız bizleri de çok mutlu etti. Çok güzel gösteriler izledik. İzmir Büyükşehir Belediyesi, sanata, kültüre ve spora destek olmaya her zaman devam edecek. Yeter ki sizler istekli olun' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü Ahmet Diker ise projenin hayata geçirilmesinde büyük emeği olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a teşekkür ederek, 'Başkanımız özellikle bu projenin hayata geçirilmesini istedi. 'Balkanları İzmir ile buluştur' dedi. Balkanları İzmir'de sizlerle buluşturduk. Bu gurur bize yeter' diye konuştu.