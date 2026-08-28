Kayseri Melikgazi Belediyesi'nin gençliğe ve geleceğe yatırım vizyonuyla hayata geçirdiği Akıl Küpü Kütüphaneleri, YKS 2026'da büyük bir başarı hikayesine imza attı. İlçe genelindeki 18 kütüphanede sınava hazırlanan 345 öğrenci, hayallerindeki üniversite programlarına yerleşerek Melikgazi'nin gururu oldu.

KAYSERİ (İGFA) - Eğitimde fırsat eşitliği sunan, konforlu ve sessiz çalışma alanlarıyla gençlerin odak noktası haline gelen Kayseri Melikgazi Akıl Küpü Kütüphaneleri, meyvelerini vermeye devam ediyor. YKS 2026 sonuçlarına göre kütüphanelerden faydalanan öğrencilerden 262'si lisans, 83'ü ise ön lisans programlarına yerleşme başarısı gösterdi.

PRESTİJLİ BÖLÜMLER AKIL KÜPLERİNDEN YÜKSELDİ

Başta sağlık ve mühendislik olmak üzere pek çok prestijli bölüm dikkat çekti. YKS 2026'da Akıl Küpü Kütüphanesi öğrencilerinden 82'si Mühendislik Fakültesi, 22'si Tıp Fakültesi, 47'si Sağlık Bilimleri Fakültesi, 26'sı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 22'si Eğitim Fakültesi, 13'ü Sosyoloji, Sosyal Hizmetler, Psikoloji ve PDR, 10'u Askerlik ve Polislik, 9'u Hukuk Fakültesi, 8'i Mimarlık Fakültesi, 5'i Havacılık, 5'i Veteriner Fakültesi, 4'ü Diş Hekimliği Fakültesi, 4'ü Ziraat Fakültesi, 2'si Eczacılık Fakültesi, 2'si İlahiyat Fakültesi ve 1'i Gastronomi programına yerleşerek hayallerine kavuştu.

BAŞKAN PALANCIOĞLU: 'GENÇLERİMİZİN BAŞARISI EN BÜYÜK MOTİVASYONUMUZ'

Akıl Küpü Kütüphanelerinde disiplinli bir çalışma dönemi geçirerek üniversiteli olmaya hak kazanan gençleri ve ailelerini tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, gençliğe yapılan yatırımın en kıymetli yatırım olduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

'Melikgazi'mize kazandırdığımız eğitim yatırımları ile rekor kırıyoruz. 'Önce eğitim' diyor, geleceğimizin mimarı gençlerimiz için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. İlçemize kazandırdığımız 30'a yakın okul var; Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesiyiz. Bunların yanında ise 18 nitelikli Akıl Küpü Kütüphanesini gençlerimizin hizmetine sunduk. Onlar da üstlerine düşeni en güzel şekilde yapıp bizleri gururlandırdılar. YKS 2026'da 345 öğrencimizin üniversite hayaline ulaştığını gördüm ve çok mutlu oldum. Hayallerinin peşinden giden öğrencilerimize üniversitede başarılarla dolu bir eğitim hayatı diliyorum. Tüm öğrencilerimizi Akıl Küplerimize bekliyorum.'