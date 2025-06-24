İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Tire’de iki yeni Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezi ile istihdam odaklı Meslek Fabrikası Kurs Merkezi’ni hizmete açtı.İZMİR (İGFA) - Tören alanındaki binada 1992 yılında doktor olarak görev yaptığını aktararak duygu dolu anlar yaşayan Başkan Tugay, “Tire’ye doktor olarak da hizmet etmek büyük bir onurdu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da hizmet etmek çok büyük bir onur. Hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Sizlere ne kadar çok hizmet edersem o kadar mutlu olacağım” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Cemil Tugay, Tire’nin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak yeni yatırımları hizmete aldı. İlçeye kazandırılan iki Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezi, Meslek Fabrikası Kurs Merkezi ile Tire Yerel Hizmetler Merkezi düzenlenen toplu açılış töreni ile hizmete girdi. Programa Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşları ile meslek odalarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

“HEPİNİZİN ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUM”

Yıllar önce ilçede doktor olarak görev yaptığı binada gerçekleştirilen törende konuşan ve duygusal anlar yaşayan Başkan Tugay, “Bugün benim için özel bir an. Bugün açılışını yapacağımız tesis benim eski iş yerim. Hayat gerçekten ilginç tesadüfler ve hoş sürprizlerle dolu. 1992’nin Mart ayıydı ben zorunlu hizmet yaptığım Çorum’dan memleketim İzmir’e tayinimi istemiştim. O dönem beni doktor olarak Tire’de görevlendirdiler. Sağlık Ocağı’nda çok uzun çalışmadım ama o dönemki hatıralarımız, dostluklarımız bizim için çok önemli. Ben yaklaşık iki sene Tire’ye hizmet ettim. İleride bir gün ‘İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olurum’ diye aklımdan geçmedi. Tire’ye doktor olarak hizmet etmek büyük bir onurdu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da hizmet etmek çok büyük bir onur. Hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Bu benim Tire ile kişisel bağım. Ne kadar çok hizmet edersek o kadar mutlu olacağım” dedi.

“BU TESİSLERİN TİRE’NİN ŞEHİR YAŞAMINA MUTLAKA KATKISI OLACAKTIR”

Tire’ye çocuklar için iki yeni yuva kazandırdıklarını aktaran Tugay, “Bu yuvalar aslında ülkemizin geleceğine yatırım. Bu merkezlerimizin ücretleri göreve geldiğimde 10 bin liraydı. 5 bin liraya düşürdük. Bugün istihdama katkı koyacak kurs merkezi ve yerel hizmet binamızın açılışını yapıyoruz. Tire’ye itfaiye binası yapmak için protokol yaptık. Bu tesislerin Tire’nin şehir yaşamına, insanların yaşamına mutlaka katkısı olacak. Mutlaka bazı sorunların çözümü olacak. İnsanlarımızın kendini daha mutlu hissetmesini sağlayacak. Ama bu mücadele ve çaba bitmeyecek. Her zaman daha iyi olmak için çalışacağız. Çalışırken Tire Belediyesi’yle yürek yüreğe olacağız. Hayati Başkan’ı kutluyorum. Gece gündüz hafta sonu demeden sürekli çalışıyor. Tire’ye çok yakışan bir başkan. Diğer başkanlarımızın da hakkını yemem, hepsi çok değerli. Ama Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu’nun kıymetini bilin diye söylemek istedim” ifadelerini kullandı.

“ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

Başkan Tugay, “Sizlerin kıymetini bilen insanlarız. Sizlerin gönlünü kazanmak için yola çıkmış insanlarız. Bunun gereğini yerine getirmek için elbette daha çok çalışacağız ve birbirimize inanacağız. Her geçen gün daha fazlasını ortaya koymak için mücadele edeceğiz Biz bir aileyiz, biz bir takımız. Ben de bu takımın kaptanıyım. Bu takım adına söz veriyorum; çok çalışacağız ve çok başarılı olacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

“DESTEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER”

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi olarak ağabey-kardeş ilişkisi içinde olduklarını ifade eder Tire Belediye Başkanı Okuroğlu da, “Belediyecilik sadece altyapı ya da üstyapı yapmak değildir, insan hayatına dokunmaktır. Ev ekonomisine katkı sağlamak da önemlidir. O yüzden İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tire Belediyesi ayrışmadan çalışıyor. Bize çok çalışmak yakışır Sayın Başkan’ım. Bize verdiğiniz desteklerden ötürü teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

MİNİKLERLE BİR ARAYA GELDİ

Açılış konuşmalarının ardından tesisi gezen Başkan Tugay miniklerle ve personelle bir araya geldi. Çocuklar Başkan Tugay’a rengarenk taşlardan yapılan bir ağaç hediye etti. Miniklerle kağıttan kalp yapan Başkan Tugay da çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Ayrıca Başkan Tugay, İZELMAN Genel Müdürü Yılmaz Mede ve Çocuk Eğitim Merkezi Müdürü Eda Kaygusuz’un doğum günlerini kutladı. Tireli veliler de Başkan Tugay’a hizmete alınan merkez için teşekkürlerini sundu. Tire’de hizmete açılan iki yeni Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezi ile kent genelinde Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri’nin sayısı 22’ye, istihdam odaklı Meslek Fabrikası Kurs Merkezleri’nin sayısı da 27’ye çıkmış oldu.