DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, dondurucu soğuk, yağışlı ve fırtınalı havaların etkisini artırmasıyla birlikte, sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşlar için harekete geçti.

Denizli Büyükşehir, her yıl olduğu gibi bu kış mevsiminde de evsizlere sıcak ve güvenli bir barınma imkanı sunuyor. Uygulamadan yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına başvurabiliyor ya da ALO 153 hattını arayarak talepte bulunabiliyor.



Başvurular, yapılacak incelemenin ardından değerlendirilerek uygun görülen vatandaşlar misafir edilecek. Ayrıca sokakta yaşadığı tespit edilen vatandaşlara da talepleri doğrultusunda konaklama imkanı sunulacak.