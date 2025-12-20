İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin girişimcilik ve dijital tasarım becerilerini geliştirmek amacıyla Aralık ayının son haftasında 'Girişimcilik 101' ve 'Canva ile Dijital Tasarım' atölyelerini Meslek Fabrikası'nda ücretsiz olarak gerçekleştirecek.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Genç dostu kent' vizyonu kapsamında gençleri teknoloji ve inovasyonla buluşturmaya devam ediyor. Halkapınar'daki Meslek Fabrikası bünyesindeki Dijital Gençlik Merkezi, 15-30 yaş arası gençlere yönelik ücretsiz atölyeler düzenleyerek katılımcıların dijital becerilerini ve girişimcilik yetkinliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Atölye serisi, 22 Aralık Pazartesi günü 13.30-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek 'Girişimcilik 101 & Tasarım Odaklı Düşünme' eğitimi ile başlayacak. Katılımcılar, girişimciliğin temel kavramlarını öğrenirken Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking) yöntemiyle problem çözme ve yenilikçi fikir geliştirme becerilerini deneyimleyecek. Eğitimde ayrıca sosyal etki yaratan sürdürülebilir projeler üzerine uygulamalı çalışmalar da yapılacak.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ DİJİTAL TASARIM

23 Aralık Salı günü 13.30-17.30 saatleri arasında düzenlenecek 'Canva ile Dijital Tasarım Atölyesi', gençlere sadece tasarım aracı kullanımını öğretmekle kalmayacak, üretim odaklı düşünme becerilerini de kazandıracak. Atölyede yapay zekâ destekli araçlar entegre edilerek, katılımcılar kullanıcı arayüzü (UI) tasarımı, web sitesi oluşturma, etkili sunum hazırlama ve sosyal medya içerik üretimi gibi uygulamalı deneyimler elde edecek.

Dijital Tasarım Atölyesi'nin kontenjanı verimliliği artırmak amacıyla 14 kişi ile sınırlı tutuldu. Atölyelere katılmak isteyen gençler, www.gencizmir.com adresinden kayıt yaptırabilir.