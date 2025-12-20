Yerli Malı Haftası Bornova Belediyesi Pınarbaşı Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi'nde renkli etkinliklerle kutlandı. Minikler, yöresel kıyafetler giyerek yer sofrasında yiyeceklerini paylaştı ve yerli malı şarkıları söyledi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yerli üretim ve paylaşma bilincinin küçük yaşta kazandırılmasının önemine dikkat çekti.

İZMİR (İGFA) - Merkezden yararlanan 3-6 yaş arası minikler, getirdikleri yiyeceklerin yetiştiği yörelere ait kıyafetler giyerek yerli üretimin önemine dikkat çekti.

Etkinlik kapsamında çocuklar, kurulan yer sofrasında bir araya gelerek evlerinden getirdikleri yiyecekleri paylaştı. Yerli malı temalı şarkılar söyleyen minikler hem eğlendi hem de paylaşmanın ve birlikte üretmenin değerini öğrendi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, aileler ve eğitmenlerden de büyük ilgi gördü.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Yer Malı Haftası'nın erken yaşta farkındalık oluşturması açısından önemli olduğunu belirterek, 'Yerli üretimi, emeğe saygıyı ve paylaşmayı çocuklarımıza ne kadar erken anlatırsak, o kadar güçlü bir toplumsal bilinç oluştururuz. Pınarbaşı'ndaki bu güzel tablo, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor' dedi.