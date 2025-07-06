İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yeşildere’yi yeşil ve dirençli kent vizyonu doğrultusunda yeniden şekillendiriyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Meles Deresi etrafında bulunan Küçükada, Lale, 19 Mayıs, Vezirağa, Yenidoğan, Yeşildere mahalleleri, batı kısmında Yeşildere Caddesi, doğuda İZBAN demiryolu hattı, güneyde Konak Tüneli köprülü kavşağı, kuzeyde ise Tepecik Mahallesi ile sınırlanan bölgede titiz bir çalışma yürütülüyor. 77 bin metrekarelik alanda devam eden çalışmalar kapsamında kamulaştırması tamamlanan 650 yapının 510’u yıkıldı.

“İZMİR BÜYÜK BİR YEŞİL ALANA SAHİP OLACAK”

Bölgede kamulaştırma çalışmalarının devam ettiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Dairesi Başkanı Turan Dilek, “77 bin metrekarelik alanın 41 bin 500 metrekaresini belediyemizin mülkiyetine geçirdik. Anlaşmalarımız ve hukuksal süreç devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla bulunduğumuz bölgeyi imar planına uygun hale getirmiş olacağız. Projeye başlamadan önce bin 700 hak sahibiyle görüştük. Projenin bitiminden sonra İzmir kenti büyük bir yeşil alana sahip olacak. Cemil Başkan’ımızın büyük desteğini görüyoruz. Her zaman arkamızda, gücünü hissediyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz. İzmir halkına hayırlı olsun” dedi.