İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çalışanlarının maaşlarını ödemekte zorlandığına ve emekçilerimizin alın terine hak ettiği saygıyı göstermediğine tanık oluyoruz. Maaşların geç ödenmesi, işçi kardeşlerimizin temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamasını imkânsız hale getirirken, ailelerin geçim sıkıntılarını daha da artırmaktadır.YUNUS KARAKAYA / İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ne yazık ki Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminden kalma bir alışkanlıkla, hak arayan işçilerin taleplerini görmezden gelmekte, hatta zaman zaman tehditkâr bir tutum sergilemektedir. Bu kabul edilemez yaklaşım, köklü geçmişe sahip İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin itibarını zedelemektedir.

YERELDE MUHALEFET SESSİZ KALMAMALI!

Bu tablo sadece CHP’nin işçi haklarına duyarsız yönetim anlayışını değil, yerelde muhalefet görevini üstlenen AK Parti’nin sessizliğini de ortaya koymaktadır. İşçilerin alın terine yapılan bu saygısızlık karşısında sessiz kalmak, bu durumu onaylamak anlamına gelir. AK Parti’nin bu duruma tepkisizliği İzmir halkı adına üzücüdür.

AHMET UĞUR BARAN’DAN SERT TEPKİ

Anahtar Parti İzmir Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ahmet Uğur Baran, yaptığı açıklamada hem CHP’nin hem de AK Parti’nin bu konudaki tavrını sert bir dille eleştirdi. Baran, şu ifadeleri kullandı:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin işçi kardeşlerimizi bu kadar zor duruma düşürmesi kabul edilemez. Cemil Tugay’ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminden bu yana süregelen işçi haklarına duyarsız yaklaşımı, bugün de devam etmektedir. Haklarını aramak için belediye önünde eylem yapan işçileri görmezden gelmek, onları tehdit etmek, halkın vicdanında asla kabul görmeyecek bir tavırdır. Daha üzücü olan ise, muhalefet görevini üstlenen AK Parti’nin bu adaletsizlik karşısında sessiz kalmasıdır. İşçilerin alın terine yapılan bu saygısızlık karşısında sessiz kalan bir muhalefet, halkın güvenini sarsmaktadır.”

Baran, Anahtar Parti olarak hem CHP’nin işçi haklarını hiçe sayan bu tutumuna hem de AK Parti’nin bu durumu görmezden gelen tavrına karşı olduklarını belirterek şunları ekledi:

“Biz Anahtar Parti olarak İzmir’de emekçilerin, alın terinin ve hak arayan her vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. İzmir’in makus kaderi, ancak emeği savunan bir yönetim anlayışıyla değişebilir. İzmir halkı, alın terinin karşılığını savunan, halkın yanında duran ve bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüren bir partiye güvenebilir. Bu noktada benim sorumluluğum, İzmir’i daha adil, daha insana yakışır bir yönetime kavuşturmak için var gücümle çalışmaktır.”

ANAHTAR PARTİ İŞÇİLERİN YANINDA!

Anahtar Parti İzmir İl Başkanlığı olarak, işçi kardeşlerimizin haklarını savunmaya ve İzmir’in alın terini korumaya devam edeceğiz. CHP’nin duyarsız yönetim anlayışını da, AK Parti’nin bu durum karşısındaki sessizliğini de kabul etmiyoruz.