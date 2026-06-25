Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ın AK Parti'ye katılacağı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal tarafından duyuruldu. Başkan Özcan'ın rozetinin, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılması bekleniyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne siyasetinde kartlar yeniden karılıyor. Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ın AK Parti saflarına katılacağı resmi olarak duyuruldu.

Gelişmeyi, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla kamuoyuna ilan etti. Aksal, Özcan'ın bugün düzenlenecek olan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda resmi olarak AK Parti ailesine katılacağını belirtti.

Milletvekili Fatma Aksal, yaptığı paylaşımda, 'Keşan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Özcan'ın bugün gerçekleştirilecek Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti ailemize katılacak olmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Kendisini tebrik ediyor; bu anlamlı kararın Keşan'ımıza, Edirne'mize, partimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde, milletimize hizmet yolunda aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Ankara'da gerçekleştirilecek olan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a parti rozetinin bizzat Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılması bekleniyor.