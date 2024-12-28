İzmir Büyükşehir Belediyesi, kriterleri karşılayan 18-26 yaş arası kadınlara üç doz Human Papilloma Virüsü (HPV) aşısı uygulamasını başlattı. Başvuruda bulunarak aşı takvimi oluşturan kadınlar, Eşrefpaşa Hastanesi’nde aşılarını oldu. Türkiye’de SGK kapsamında olmayan aşıdan yararlanmak isteyen kadınlar için başvuru süreci devam ediyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi kadınlarda serviks kanserine yol açan HPV’ye karşı aşılama kampanyası başlattı. Kriterleri karşılayan 18-26 yaş arası kadınlara üç doz HPV aşısı uygulamasını başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, internet adresi üzerinden başvuru yapan kadınlar için aşılama takvimi oluşturdu. Gruplar halinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi’ne gelen kadınlar, ilk doz aşılarını yaptırdı. Aşılama öncesinde Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Sevinç Aslan ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hilal Elbi tarafından kadınlara bilgilendirme sunumu yapıldı.

“Birçok kişi bu aşıya erişemiyor”

Aşı kampanyası hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Soner Emre, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak 18-26 yaş arası kadınlara HPV aşısı uyguluyoruz. HPV aşısı, şu anda ülkemizin aşı programında değil. İnsanlar ücretini kendi ödeyerek aşı yaptırıyor. Bu da çok ciddi bir meblağa ulaştığı için birçok kişi bu aşıya erişemiyor. Biz sosyal belediyecilik anlayışı ile sosyal yardım alan kişilere HPV aşısını sağlamak için kampanya başlattık. Oldukça yoğun bir talep var. Bugün başvuru yapan ilk ekipten bir gruba aşı yapmaya başladık. Ancak başvuru süreci halâ devam ediyor. 2025 yılında da kapsamını genişleterek aşılamaya devam etmeyi hedefliyoruz. HPV, rahim ağzı kanserine yol açtığı kanıtlanmış bir virüs. Rahim ağzı kanseri, yüzde 99 oranında HPV enfeksiyonundan kaynaklanıyor. Bu aşı sayesinde insanları korumuş oluyoruz. Aşı yaptığımız kişilerin aynı zamanda rahim ağzı kanserine yönelik taramalarını da gerçekleştireceğiz” dedi.

Kadınlardan teşekkür

HPV aşısı olan 25 yaşındaki Ezgi Özsuyolcu, “HPV aşısını yaptırmak için araştırma yaptım. Ücretler çok yüksek. Üç doz şeklinde aşı yapıldığı için fiyatlar daha yüksek oluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi böyle bir imkân sununca hemen başvuruda bulundum. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bu uygulamadan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başvurular devam ediyor

Serviks kanseri oranını düşürmeyi amaçlayan HPV aşısı, Dünya Sağlık Örgütü'ne üye ülkelerin yüzde 60'ında sağlık sigortaları ile ücretsiz olarak yapılıyor. Türkiye’de ise bu aşı henüz SGK tarafından karşılanmıyor. Binde 9 ila yüzde 3.9 arasında olan aşılanma oranını artırmak ve serviks kanserine yakalanma oranını düşürmek hedefiyle kolları sıvayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, destekten yararlanmak isteyen kadınlar için https://www.bizizmir.com/tr/HpvBasvuru adresi üzerinden başvuru almaya devam ediyor.