Kocaeli'nin afet risklerini azaltmak, afetlere hazırlık düzeyini artırmak ve müdahale kapasitesini geliştirmek amacıyla çalışmalar sürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi'nin katkısıyla hazırlıkları devam eden '2027-2031 Dönemi İl Afet Risk Azaltma Planı' (İRAP) için Kocaeli Kongre Merkezi'nde çalıştay düzenlendi. Çalıştayda, Kocaeli'nin afet riskleri ve bu risklere karşı alınabilecek önlemler ele alındı.

110 KURUM AYNI MASADA

Kocaeli'nin afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi amacıyla hazırlanan '2027-2031 Dönemi İl Afet Risk Azaltma Planı' kapsamında geniş katılımlı bir çalıştay düzenlendi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştaya 110 kurum ve kuruluş, 52 akademisyen ile kamu kurumlarının temsilcilerinden oluşan toplam 270 kişi katkı sundu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı da organizasyona destek vererek çalışma gruplarında aktif görev aldı.

10 FARKLI AFET TEHLİKESİ ELE ALINDI

İki gün süren çalıştayda 10 ayrı çalışma masası oluşturuldu. Masalarda deprem, taşkın-sel-su baskını, endüstriyel kazalar, kütle hareketleri, orman yangınları, deniz kazaları, çevre kirliliği ve iklim değişikliği, tehlikeli madde taşımacılığı, ulaşım kazaları ve yerleşim yeri yangınlarına ilişkin riskler değerlendirildi.

Alanında uzman akademisyenler ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, belirlenen afet tehlikelerine yönelik uygulanabilir eylemler üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

EYLEMLER TARAP İLE UYUMLANDIRILDI

Çalışma gruplarında, Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP) kapsamında belirlenen amaç ve hedefler incelendi. Kocaeli'nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen eylemlerin TARAP amaç ve hedefleriyle eşleştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldü.

KOCAELİ'NİN YENİ YOL HARİTASINA KATKI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı'nın organizasyon desteği ve çalışma gruplarına sunduğu katkıyla tamamlanan çalıştayın, kentin afetlere karşı daha hazırlıklı ve dirençli hale getirilmesine yönelik yol haritasına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Çalıştayda ortaya konulan değerlendirme ve öneriler, 2027-2031 Dönemi İl Afet Risk Azaltma Planı'nda yer alacak eylemlerin geliştirilmesinde kullanılacak.