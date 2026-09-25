İstanbul Maltepe'de park ve yeşil alanlarda yenileme seferberliği

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi, ilçe genelindeki yeşil alanları, çocuk oyun parklarını ve sosyal yaşam alanlarını daha modern, konforlu ve erişilebilir hale getirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Aydınevler Mahallesi'nde yer alan Cumhuriyet Parkı ile Girne Mahallesi'ndeki Narlıpınar Parkı'nda kapsamlı bir yenileme ve revizyon süreci başlatıldı. Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Aydınevler Mahallesi'nde yer alan Cumhuriyet Parkı ile Girne Mahallesi'ndeki Narlıpınar Parkı'nda kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı.

Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, teknik ekibiyle birlikte yenileme çalışmalarının sürdüğü parkları yerinde inceleyerek projenin son durumu hakkında bilgi aldı. İnceleme gezisinde Başkan Köymen'e, Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Salih Kara ile Park ve Bahçeler Müdürü Erdinç Akyürek eşlik etti.

CUMHURİYET PARKI'NDA DOĞA VE CAN DOSTLAR ÖN PLANDA

Aydınevler Mahallesi Cumhuriyet Parkı'nda yürütülen çalışmalarda, parkın yeşil dokusunun artırılması ve kullanım kolaylığı sağlanması hedeflendi.

Parktaki mevcut havuz kısmı kaldırılarak yerine geniş bir yeşil alan kazandırıldı ve parkın tamamındaki çim alanlar sıfırdan yenilendi.

Vatandaşların daha rahat yürüyüş yapabilmesi için 1.20 metre olan yürüyüş yolu genişletilerek 1.50 metreye çıkarıldı. Dinlenme alanlarını artırmak amacıyla parktaki çardak sayısı 5'e yükseltildi.

Park içerisindeki sulama altyapısı da modernleştirilerek vana kutularının tek bir merkezde toplandığı merkezi sulama sistemine geçildi. Ayrıca, evcil hayvan sahipleri unutulmayarak park bünyesine patili dostlar için özel bir 'Pati Park' alanı eklendi.

NARLIPINAR PARKI'NDA ENGELSİZ VE GÜVENLİ OYUN ALANLARI

Girne Mahallesi Narlıpınar Parkı'nda ise çocukların ve engelli vatandaşların parktan maksimum düzeyde faydalanabilmesi için önemli adımlar atıldı. Parkın girişinde bulunan merdivenler kaldırılarak engelsiz erişime uygun yeni bir rampa inşa edildi.

Çocukların daha güvenli bir ortamda oynaması amacıyla parkın orta kısmındaki göbek alanı revize edildi ve esnek zemin (EPDM) kaplama alanı genişletilerek çocuk oyun alanı büyütüldü.

Park içerisindeki çocuk oyun grubunun tamamının yenileneceği belirtilirken, yıpranan zemin taşları da tamamen sökülerek yenilendi. Gençler ve spor tutkunları için basketbol sahasının zemin bakımları tamamlanarak akrilik boya uygulaması aşamasına geçildi. Ailelerin keyifle vakit geçirebilmesi adına piknik masalarının sayısı artırıldı.

DEKORATİF LED AYDINLATMA VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Her iki parkta da ortak olarak yürütülen modernizasyon çalışmaları kapsamında mevcut çöp kovaları yenileriyle değiştirilecek. Parkların akşam saatlerinde de güvenli ve estetik bir görünüme kavuşması amacıyla tüm aydınlatma direkleri tasarruflu ve dekoratif LED sistemlerle yenilenecek.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Maltepeliler, her iki mahallede de doğayla iç içe, modern, erişilebilir ve her yaş grubuna hitap eden yeni sosyal alanlara kavuşmuş olacak.