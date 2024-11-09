Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Trakya'nın turizm zenginliklerini seyahat acentalarına tanıtmaya aralıksız devam ediyor.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

TÜRSAB Trakya Bölge Temsil Kurulu’nun düzenlediği bölge info gezisi kapsamında, 5-6 Kasım 2024 tarihlerinde Çanakkale ve Balıkesir’den gelen seyahat acentaları, Edirne ve Kırklareli illerimizin eşsiz turizm destinasyonlarını keşfetme fırsatı buldu.

Bu özel geziyle, bölgenin tarihi ve kültürel zenginlikleri profesyonellere sunulurken, Edirne ve Kırklareli'nin destinasyon olarak daha geniş kitlelere ulaşması hedeflendi.

EDİRNE-KIRKLARELI-İĞNEADA BÖLGESI TANITIM PROGRAMIYLA KEŞFEDİLDİ

Edirne ve Kırklareli'nin turizm potansiyelini öne çıkarmak amacıyla düzenlenen info program, 5 Kasım’da Edirne şehir merkezinde başladı ve 6 Kasım’da Kırklareli merkez, İğneada ve Longoz Ormanları’nın tanıtımı ile sona erdi. Program, Çanakkale ve Balıkesir’den gelen seyahat acentalarının Edirne Selimiye Meydanı’ndaki TÜRSAB Trakya BTK Ofisi önünde karşılanmasıyla başladı. Edirne Belediye Bandosu’nun konseriyle renklenen karşılamaya, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öktem de katıldı. TÜRSAB Çanakkale-Balıkesir BTK Başkanı Fatih Ergün, misafirperverlikleri ve destekleri için Öktem’e teşekkür plaketi ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Program, profesyonel bir rehber eşliğinde yapılan Edirne şehir turu ile devam etti. Öğle yemeği için Meriç Sosyal Tesisleri’nde bir araya gelen konuklara, Edirne mutfağının özel lezzetleri olan peynirli tarhana çorbası, tava ciğer, Edirne köftesi, Karaağaç biberi, katık, yoğurtlu biber ve peynir helvası ikram edildi. Yöresel tatlarla yapılan bu lezzet yolculuğunun ardından şehir turu sürdürüldü.

Akşam, konuklar için özel bir işletmede düzenlenen “Trakya Roman Gecesi” ile eğlenceli anlar yaşandı. Eğlencenin ardından misafirler Kırklareli’deki otellerine yerleşerek günü sonlandırdılar. Programın ikinci gününde ise Kırklareli’nin doğal güzellikleri ve İğneada’nın büyüleyici Longoz Ormanları tanıtılarak bölgenin turizm çeşitliliğine dair kapsamlı bir deneyim sunuldu.

KIRKLARELI BELEDİYE BAŞKANI DERYA BULUT, GRUBU ATATÜRK EVİ’NDE KARŞILADI

Info programının ikinci günü, Kırklareli’nin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtan ziyaretlerle başladı. İlk durak, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut’un grubu karşılayarak tek tek sohbet ettiği Atatürk Evi oldu. Başkan Bulut, konuklara Kırklareli'nin tarihi ve kültürü hakkında bilgi verirken, bahçede yöreye özgü Kırklareli peyniri ve hardaliye tadımı yapıldı. Konuklara özel olarak hazırlanan hediye paketleri takdim edildi.

Ziyaretin ardından Ali Rıza Efendi Kültür Evi ve Aşağı Pınar Höyüğü gezilerek İğneada yolculuğu başladı. İğneada şehir merkezinin tanıtımının ardından Longoz Ormanları’nın eşsiz doğasında unutulmaz bir gezi yapıldı. Ormanın içinde özel olarak hazırlanan alanda barbekü partisi ile doğanın kalbinde öğle yemeği sunuldu. Konuklar, Mert Gölü üzerinde kano keyfi yapma ve Longoz Ormanları’nda ATV turuyla adrenalin dolu anlar yaşama fırsatı buldular. Programın ardından katılımcılar Edirne ve Kırklareli destinasyonlarını yaşayarak şehirlerine uğurlandı.

“TÜRSAB OLARAK BÖLGEMİZİ TANITMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

TÜRSAB Trakya BTK Başkanı Egemen Aydın, Edirne ve Kırklareli destinasyonlarını içeren ilkInfo programı olduğundan bahseden Aydın, program hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Aydın, “Türkiye Seyahat Acentaları Birliği olarak, Türkiye’nin tüm bölgelerinde tanıtımlarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Trakya BTK olarak yakın destinasyonlardan Çanakkale ve Balıkesir’deki meslektaşlarımızı bölgemizde ağırlayarak, bölgenin turizm potansiyelini tanıtmayı hedefledik.” dedi.

Aydın, TÜRSAB’ın ana misyonlarından birinin, bölgesel turist sayısını artırarak şehir ekonomisine hareketlilik katmak olduğunu vurguladı. “Seyahat acentalarımız, profesyonel turları sayesinde nitelikli turistleri bölgemize kazandırıyor. Bu süreçte turizm paydaşlarımıza ve yerel esnafımıza katma değer sağlıyoruz. İki gün süren info gezisinde, bölgemize daha önce gelmemiş veya sınırlı bilgiye sahip seyahat acentalarına Edirne ve Kırklareli’nin tüm cazibe noktalarını tanıttık.” diye ekledi.

Program boyunca katılımcılara bölgenin eşsiz lezzetlerini tattırdıklarını belirten Aydın, “Acentalar, turlarında getirecekleri turistlerin yaşayacağı deneyimlerin aynısını kendileri de yaşadılar. Böylece satış sonrası müşterilerini nelerin beklediğini yerinde gözlemleyerek daha etkili bir tanıtım gerçekleştirmiş olduk. Program sonrası aldığımız olumlu geri bildirimler ise bizleri memnun etti. Şimdi sırada acentalarımızda; hazırlayacakları programlarla Çanakkale ve Balıkesir’den daha fazla turisti bölgemizde ağırlayacağımıza inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

"DESTEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜRLER"

TÜRSAB Trakya BTK Başkanı Egemen Aydın, organizasyonun arkasındaki gönüllü destek ve sponsorların katkılarını şu sözlerle dile getirdi: "Bu organizasyonlar, tamamen gönüllülük esasıyla ve değerli sponsorlarımızın destekleriyle gerçekleşiyor. Şehirlerimizin tanıtımına katkı sağlayan Edirne ve Kırklareli Belediyeleri’ne, Edirne Belediye Başkanımız Filiz Gencan Akın’a, Belediye Başkan Yardımcımız Onur Öktem’e, Kırklareli Belediye Başkanımız Derya Bulut’a ve organizasyonumuzu onurlandıran TÜRSAB Çanakkale-Balıkesir BTK Başkanımız Sayın Fatih Ergün’e teşekkür ederim. Ayrıca konaklama, yeme içme, rehberlik hizmetleri, doğa ve su sporları gibi alanlarda destek veren tüm sponsorlarımız da bizim için büyük değer taşıyor. Bölgemizdeki turizm hareketliliğini artırmak adına elini taşın altına koyan her bir paydaşımıza minnettarız." dedi.