İzmir Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen ve hazırlıkları tamamlanan “Uluslararası Bornova Tarih ve Kültür Sempozyumu”, 22-23 Mayıs 2025 tarihlerinde Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi’nde gerçekleşecek.İZMİR (İGFA) - Bilimsel derinliği ve kültürel zenginliğiyle dikkat çeken Sempozyum, Bornova’nın 8 bin 500 yıllık tarihini ve kültürel mirasını disiplinler arası bir yaklaşımla ele alacak.

ÖNEMLİ İSİMLER YER ALACAK

Sempozyum, 22 Mayıs Perşembe günü saat 09.00’da “Yerel Yönetimler ve Kültürel Miras Yönetimi” başlıklı açılış oturumuyla başlayacak. Oturumun konuşmacıları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu yer alacak. Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mahir Polat da etkinliğin konuşmacıları arasında yer alıyordu.

Sempozyumun ikinci günü “Tarih Öncesi Çağda Bornova (Yeşilova-Yassıtepe Özel Oturumu)” başlıklı oturumla başlayacak. Bu özel oturumda CHP eski Genel Sekreteri ve Bornova Belediyesi eski Başkanı Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, oturum başkanı olarak konuşma yapacak.

İki gün sürecek sempozyum boyunca ulusal ve uluslararası düzeyde 23 akademisyen ve uzman tarafından bildiriler sunulacak. Oturum başlıkları ise Bornova’nın farklı tarihsel dönemlerini ve kültürel katmanlarını yansıtacak şekilde belirlendi:

Kent Kimliği ve Toplumsal Hafıza

Tarih Öncesi Çağda Bornova (Yeşilova-Yassıtepe Özel Oturumu)

Antik Dönem’de Bornova

Bornovalı Bir Ozan: Homeros

Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi’nde Bornova

Toplumsal Uyum ve Kültürel Çeşitlilik

Başkan Eşki: “Bornova’nın hafızasını korumak bizim sorumluluğumuz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Sempozyumun kent tarihine ve kültürel belleğe önemli katkılar sunacağını belirterek, “Bornova, geçmişiyle sadece bir yerleşim yeri değil, aynı zamanda bir uygarlıklar beşiği. Yeşilova Höyüğü’nden bugüne uzanan bu eşsiz tarih, bizim için yalnızca bir miras değil, aynı zamanda bir sorumluluk. Uluslararası Bornova Tarih ve Kültür Sempozyumu ile bu değerli hafızayı bilimsel verilerle buluşturuyor, koruyor ve gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Tüm tarih meraklılarını bu önemli buluşmaya davet ediyorum” diye konuştu.