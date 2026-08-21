İzmir'de Bornova Belediyesi, Zafer ve Süvari Caddeleri'ni kapsayan büyük bir estetik yenileme projesi başlatarak ilçenin merkezini modern ışıklandırmalar ve yeni yollarla donatıyor.

İZMİR (İGFA) - Proje kapsamında inşa edilecek 400 araçlık kapalı otopark ile Küçükpark ve çevresinin park sorunu kökten çözüme kavuşuyor. Saha çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornovalılara hak ettikleri konforlu ve estetik kent yaşamını sunmak için çalışmaların hızla devam edeceğini vurguladı.

Bornova Belediyesi, ilçenin dört bir yanında sürdürdüğü yol yapım, kaldırım ve refüj yenileme hamlesine hız kesmeden devam ediyor. Kent estetiğini üst seviyeye taşıyacak ve merkezdeki trafik yükünü hafifletecek olan büyük dönüşüm projesi, Zafer Caddesi ve Süvari Caddesi'ni kapsayan geniş bir hat üzerinde hayata geçiriliyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bölgeye kazandırılacak 400 araçlık yeni kapalı otopark müjdesiyle birlikte Bornova'nın çehresini değiştirecek estetik dokunuşların startını verdiklerini duyurdu.

MERKEZDE ESTETİK VE KONFOR DÖNEMİ BAŞLIYOR

Bornova'nın kalbi konumundaki caddelerde başlatılan yenileme hamlesiyle, hem yayalar hem de sürücüler için daha güvenli ve modern bir ulaşım altyapısı hedefleniyor. İlgili birim sorumlularıyla birlikte Zafer Caddesi'ndeki saha çalışmalarını denetleyen Başkan Ömer Eşki, projeyle Bornova merkezinde estetik bir devrim yapacaklarını vurguladı. İlk etapta yolların tamamen yenileneceğini belirten Başkan Eşki, caddenin ortasına modern, ışıklandırmalı bir refüj çalışması inşa edileceğini söyledi.

KÜÇÜKPARK'IN OTOPARK ÇİLESİNE 400 ARAÇLIK ÇÖZÜM

Bölgenin en büyük sorunlarından biri olan park yeri sıkıntısına da köklü bir çözüm getiriliyor. Şu an açık otopark olarak kullanılan alanda kısa süre içinde modern bir tesis yükselecek. Zafer Caddesi üzerinde hayata geçirilecek 400 araçlık yeni kapalı otopark projesi sayesinde, özellikle Küçükpark ve çevresindeki araç yoğunluğu ile parklanma krizi önemli oranda ortadan kalkacak.

BORNOVA'NIN ANA DAMARLARI IŞIKLARLA BİRLEŞİYOR

Projenin sadece altyapı değil, aynı zamanda bir görsel dönüşüm projesi olduğunu ifade eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Zafer Caddesi ve Süvari Caddesi'ni içine alan, Bornova'nın merkezindeki büyük, estetik değişimi inşallah başlatıyoruz. Şu anda Zafer Caddesi'ndeyiz. Arkadaşlarımız çalışmaya başladı. Buradaki gerekli olan yolu bitireceğiz. Ortaya ışıklandırmalı bir refüj çalışması yapacağız. Buraya çok yakında Bornova Küçükpark'ın yükünü alacak dört yüz araçlık bir otoparkın sürecini başlatıyoruz. Bir kapalı otopark alanımız olacak ve otopark sorununu da önemli bir oranda bu bölgede gidermiş olacağız. Zafer Caddesi'nden başlayan ışıklandırma, bir yandan Mustafa Kemal'le beraber devam edecek olan ışıklandırmayla birleşecek. Diğer yandan da Bornova'nın ana damarlarından biri olan Süvari Caddesi'ne bağlanacak. Artık orası da ışıl ışıl bir hâl alacak. Bornovalılara hak ettikleri konforu, estetiği kazandırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.'