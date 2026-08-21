Çocuklara özel renkli bir etkinlik programına daha imza atan Kayseri Melikgazi Belediyesi, müzik gösterilerinden, yarışmalara, uçuş simülasyonundan, drone futboluna kadar içeriği dolu dolu bir çocuk şenliği düzenleyecek.

KAYSERİ (İGFA) - Yarın saat 17.00'de Dedeman Parkı'nda düzenlenecek olan etkinliğe tüm çocukları ve ailelerini davet eden Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi Belediyesi olarak ilçemizde her yaş kesimine özel etkinlikler düzenliyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın neşesi bize de ayrı bir enerji katıyor. Bu hafta sonu yine onların eğlenmesi için güzel ve renkli bir etkinliğe daha imza atıyoruz. Burada çocuk şarkılarından oluşan canlı müzik dinletileri, drone futbolu, maskot bando, eğlenceli sahne gösterileri, workshoplar, sergi ve heyecanlı yarışmalar yer alacak' dedi.