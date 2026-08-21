Kayseri Kocasinan Belediyesi, yaz tatilini verimli ve keyifli geçirmek isteyen çocuklar için düzenlediği birbirinden özel etkinlik ve kurslarla geleceğin güçlü Türkiye'sinin teminatı olan nesillerin yetişmesine katkı sunuyor.

KAYSERİ (İGFA) Kocasinan Akademi, İnovasyon Merkezi ve Kocasinan Çocuk Kulübü bünyesinde gerçekleştirilen programlarda çocuklar, sanat, spor, kültür ve zekâ oyunlarıyla hem yeteneklerini keşfediyor hem de doyasıya eğleniyor.

Çocuklara yönelik hizmetlerde her zaman önceliklerinin onların geleceği olduğunu vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çocukların kendileri için büyük bir değer olduğunu belirterek, 'Geleceğimizin teminatı her bir çocuğumuz, bizim için ayrı bir değer ve zenginliktir. Onların hayallerine, yeteneklerine ve gelişimlerine katkı sunmak bizim en önemli görevlerimizden biridir. Kocasinan'da çocuklarımızın hem eğlenerek öğrenmesini hem de sosyal, kültürel ve sportif yönden kendilerini geliştirmesini sağlayacak imkânlar sunuyoruz.' dedi.

'BÜTÜN GAYRETİMİZ ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN'

Çocuklar için pozitif ayrımcılık yaptıklarını ve ilçeye kazandırdıkları yatırımların merkezinde çocukların bulunduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, 'Yaptığımız bütün çalışmalar, geleceğimizin teminatı yavrularımız içindir. Yaz tatilinde çocuklarımızın zamanlarını en güzel ve en verimli şekilde değerlendirmeleri için birbirinden özel etkinlikler ve kurslar hazırladık. Çocuk Kulübümüzde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle çocuklarımızın millî ve manevî değerlerimize bağlı, özgüvenli ve donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlıyoruz. Bütün gayretimiz; büyük ve güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi yetişebilmesi içindir. Onların gelecekte huzurlu, mutlu ve başarılı bireyler olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.' diye konuştu.

KOCASİNAN'DA YAZ TATİLİ DOLU DOLU GEÇİYOR

Kocasinan Belediyesi tarafından yaz tatiline özel hazırlanan programlar kapsamında çocuklara tiyatro, yüzme, bağlama, gitar, el sanatları, resim, halk oyunları ve zekâ oyunları gibi birçok alanda eğitim ve etkinlik imkânı sunuluyor. Kocasinan Akademi, İnovasyon Merkezi ile Kocasinan Çocuk Kulübü Mimarsinan ve Ertuğrulgazi tesislerinde gerçekleştirilen faaliyetlerde çocuklar, hem yeni beceriler kazanıyor hem de yaşıtlarıyla keyifli vakit geçiriyor. Günün ve haftanın anlam ve önemine yönelik hazırlanan özel programlarda ise çocuklara eğitici, sosyal, millî ve manevî değerleri içeren mesajlar aktarılıyor. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde renkli görüntüler yaşanırken, minik katılımcılar öğrendikleri yeni bilgiler ve kazandıkları becerilerle yaz tatilini dolu dolu geçiriyor.