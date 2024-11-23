İzmir Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri’nde eğitim alan 3-6 yaş arası çocuklara yönelik eğitim düzenledi. Başkan Ömer Eşki, toplumsal sağlık bilinci oluşturmak istediklerini söyledi.İZMİR (İGFA)- İzmir'in Bornova ilçesinde diş hekimleri, çocuklara maketler üzerinde ağız ve diş bakımı uygulamalarını göstererek eğlenceli ve öğretici bir eğitim verdi. Eğitim sonunda miniklere diş hekimliği temalı oyuncak setleri hediye edilerek, alışkanlık kazanmaları teşvik edildi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocukların erken yaşta ağız ve diş sağlığı bilinci kazanmalarının önemine dikkat çekti. Başkan Eşki, “Sağlıklı gülüşler sağlıklı bir geleceğin habercisidir. Çocuklarımızın sağlıkla büyümeleri, eğitimden sağlığa her alanda attığımız adımların temel önceliğidir. Bu tür etkinliklerle onlara hem bilgi hem de eğlenceli bir deneyim sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Bornova Belediyesi’nin bu tür çalışmalarla sadece bireysel değil toplumsal bir sağlık bilinci oluşturmayı amaçladığını belirten Başkan Eşki, “Eğitimle başladığımız bu küçük adımların, gelecekte büyük değişimlere yol açacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.