Bakırköy Belediyesi Etüt Merkezi'nde YKS hazırlık eğitimi alarak üniversiteye yerleşen öğrenciler için İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Merkezi Bahçesi'nde kutlama programı gerçekleştirildi.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, gençlerin üniversite başarılarını düzenlediği kutlama programıyla taçlandırdı. Bakırköy Belediyesi Etüt Merkezi'nde YKS'ye hazırlanan ve üniversiteye yerleşen öğrenciler için İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Merkezi Bahçesi'nde gerçekleştirilen programa Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu da katıldı.

Etüt Merkezi'nde YKS'ye hazırlanarak tercih yapan öğrencilerin yüzde 88'inin üniversiteye yerleştiği bu yıl, geçtiğimiz yıl elde edilen yüzde 85'lik başarı oranı da geride bırakıldı. Hayallerindeki üniversiteye yerleşen öğrenciler, elde ettikleri başarının mutluluğunu aileleri, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla birlikte yaşadı. Başkan Ovalıoğlu, öğrencilerin sevincine ortak olarak hediyelerini takdim etti. Kutlama programında öğrenciler için müzik dinletisi gerçekleştirildi. Müzik eşliğinde keyifli anlar yaşayan öğrenciler, üniversiteye yerleşmenin sevincini hep birlikte kutladı. Etüt Merkezi'nde YKS hazırlık maratonuna yeni başlayan öğrenciler de programa katılarak üniversiteye yerleşen arkadaşlarının heyecanına ortak oldu ve düzenlenen etkinlikte keyifli vakit geçirdi.

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, elde edilen başarılardan duyduğu gururu dile getirdi.

'Gençler, sizi yürekten tebrik ediyorum. Başarı oranımız çok iyi. Geçen sene etüt merkezimizde yüzde 85 başarı yakalamıştık. Bu sene çıtayı daha da yükselttik. Etüt merkezimizde üniversite sınavına hazırlanarak tercih yapan öğrencilerin yüzde 88'i üniversiteye yerleşti. Gençlerimiz çok önemli başarılar elde ederek çok güzel fakültelere yerleştiler. Bu da şunu gösteriyor: Biz bu işi çok iyi yapıyoruz. Üniversiteye hazırlanacak gençlerimizi etüt merkezimize davet ediyoruz. Gelecek sene bu çıtayı daha da yükselteceğiz. Öğretmenlerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Öğrencilerimizin elde ettiği bu başarıda öğretmenlerimizin emeği çok fazla. Öğrencilerimize de kurslarımıza başladıklarında, üniversiteyi kazandıklarında bunu hep beraber kutlayacağımızın sözünü vermiştik. Bu sözümüzü yerine getirmenin ve hep beraber bu başarıyı kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrencilerimizi canıgönülden kutluyorum ve ileride daha büyük başarılarda bir arada olmayı ümit ediyorum'