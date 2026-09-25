Gebze Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Adım At, Havan Değişsin' programında kadınlar, Eskihisar Sahili'nde spor ve keyif dolu bir gün geçirdi. Eğitmen eşliğinde gerçekleştirilen step ve aerobik çalışmasına katılan kadınlar, açık havada hareket ederken bir araya gelmenin de keyfini yaşadı.

KOCAELİ (İGFA) - Eskihisar Sahili'nde gerçekleştirilen programda kadınlar, eğitmen eşliğinde step ve aerobik yaptı. Müzik eşliğinde gerçekleştirilen egzersizlerle katılımcılar hem hareket etti hem de sahilin doğal atmosferinde keyifli vakit geçirdi. Program kapsamında kadınlara belediye tarafından çay ikramında da bulunuldu. Egzersizin ardından çay eşliğinde sohbet eden katılımcılar, birlikte vakit geçirerek güzel bir gün geçirdi.

Gebze Belediyesi, kadınların sosyal hayata daha aktif katılımını destekleyen, kendilerine zaman ayırabilecekleri ve farklı alanlarda bir araya gelebilecekleri çalışmalarını sürdürüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliklerle kadınların sosyal, kültürel ve fiziksel açıdan kendilerini iyi hissedebilecekleri ortamlar oluşturuluyor.

'Sporcu Kent Gebze' vizyonuyla sporun toplumun her kesimine yaygınlaştırılmasını önemseyen Gebze Belediyesi, kadınlara yönelik çalışmalarında da hareketli ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını destekliyor. 'Adım At, Havan Değişsin' programı da kadınların hem hareket etmesine hem de birlikte keyifli vakit geçirmesine imkan sundu.