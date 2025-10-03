İzmir'in Bornova ilçesinde bir depoda çıkan yangın, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki ev ve iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

İZMİR (İGFA) - Bornova Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde dalgıç pompa malzemelerinin bulunduğu bir depoda yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 11 araç ve 40 personel ile bölgeye yönlendirildi.

Dar sokaklardan ilerleyerek olay yerine ulaşan ekipler, başlangıçta binaya girerek alevlere müdahale etmeye çalıştı ancak deponun çatısının çökmesi nedeniyle yangına dışarıdan müdahale edildi. Söndürme çalışmalarını dört koldan yürüten ekipler, yaklaşık bir buçuk saat süren yoğun ve titiz müdahale sayesinde alevlerin çevredeki evlere ve iş yerlerine sirayet etmesini önleyerek yangını kontrol altına aldı.

Olay sonrası depo kullanılamaz hale gelirken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirlenirken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.