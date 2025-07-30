Bornova’daki 166 yıllık Paterson Köşkü’nün restorasyonu sırasında çevresi kapatılınca, köşkün önündeki alan atıl hale geldi ve yangın riski taşıyan bir noktaya dönüştü. Vatandaşlardan gelen talepler üzerine harekete geçen Bornova Belediyesi, mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait olan bu alanı temizleyerek güvenli hale getirdiİZMİR (İGFA) - Bornova’nın simge yapılarından 166 yıllık Paterson Köşkü, 133 dönümlük bir arazi içinde yer alıyor. Mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait olan köşk, restorasyon çalışmaları kapsamında çevresi panolarla kapatılınca, Bornova Merkez Kapalı Pazaryeri önünde kalan geniş bir bölüm zamanla atıl ve ihmal edilmiş bir alana dönüştü.

Vatandaşların çoğunun hangi kuruma ait olduğunu bilmediği bu alan, sokak kedilerinin sığınağı haline gelirken; çöplerin biriktiği, kuru otların kapladığı ve geçtiğimiz günlerde küçük çaplı bir yangının yaşandığı riskli bir bölgeye dönüştü. Bornovalıların talepleri doğrultusunda harekete geçen Bornova Belediyesi, vatandaşların “Kedili Park’ olarak isimlendirdiği bölgeyi temizleyerek tehlikeyi ortadan kaldırdı.

YANGIN RİSKİ GİDERİLDİ, ALAN DETAYLI ŞEKİLDE TEMİZLENDİ

Bornova Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, gelişigüzel atılmış çöpler toplandı, yangın riskini artıran kuru otlar ve dallar temizlendi. Sokak hayvanlarının yaşam alanı haline gelen bölgede can güvenliği sağlandı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kamusal duyarlılıkla hareket ettiklerini belirterek, “Tarihi Paterson Köşkü çevresindeki bu alan mülkiyet olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait olabilir ama Bornovalı hemşehrilerimizden gelen her talep bizim için değerlidir. Yangın riski barındıran, sağlıksız hale gelmiş bir bölgeyi kaderine terk edemezdik. Her karış Bornova bizim sorumluluğumuzdadır.” diye konuştu.