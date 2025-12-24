İzmir Bornova Belediyesi, Pınarbaşı 7004 Sokak'ta trafik sıkışıklığını ve kazaları azaltmak için yeni bir kavşak çalışması başlattı. Çalışmaları yerinde inceleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, hedeflerinin ilçenin her noktasında güvenli, akıcı ve konforlu bir ulaşım sağlamak olduğunu vurguladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi, ilçenin dört bir yanında ulaşım konforunu artırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kaldırımlarından asfaltına, orta refüjünden yol düzenlemelerine kadar Pınar Caddesi'ni baştan aşağı yenileyen Bornova Belediyesi, bölgedeki trafik sıkışıklığını ve kazaları azaltmak amacıyla Pınarbaşı 7004 Sokak'ta yeni bir kavşak düzenlemesi gerçekleştiriyor.

PINARBAŞI'NDA GÜVENLİ VE AKICI ULAŞIM

Pınarbaşı'nın merkezine ve düğün salonları bölgesine uzanan güzergahta devam eden kavşak çalışmaları, özellikle yoğun saatlerde yaşanan trafik sorunlarına kalıcı çözüm üretmeyi hedefliyor. Yeni düzenleme ile araç ve yaya güvenliğinin artırılması, trafik akışının daha kontrollü ve düzenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

BAŞKAN EŞKİ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Pınarbaşı'nda devam eden çalışmaları yerinde takip ederek teknik ekiplerden bilgi aldı. İncelemeler sırasında Başkan Eşki'ye ilgili bürokratlar eşlik etti.

Çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Ömer Eşki, 'Bornova'nın her mahallesinde ulaşımı daha güvenli, daha konforlu ve daha akıcı hale getirmek için planlı bir şekilde çalışıyoruz. Pınar Caddesi'nde yaptığımız kapsamlı yenilemenin ardından, Pınarbaşı 7004 Sokak'taki bu kavşak düzenlemesiyle hem trafik sıkışıklığının hem de kazaların önüne geçmeyi hedefliyoruz. Önceliğimiz her zaman yurttaşlarımızın güvenliği ve yaşam kalitesidir.' diye konuştu.