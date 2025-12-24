Kayseri Talas Belediyesi E-Spor ve İnovasyon Merkezi, geleceğin Türkiye'sini inşa edecek genç zihinleri, savunma sanayimizin gururu BAYKAR'ın değerli mühendisleriyle bir araya getirdi. 'Geleceğe Teknolojik ve Metafizik Bakış' konulu konferans, teknolojiyle birlikte düşünmeyi, üretmeyi ve anlam arayışını merkeze alan güçlü mesajlara sahne oldu.

KAYSERİ (İGFA) - Abdussamed Acar, Yusuf Erkan Balık, Çağdaş Gül ve Abdulmelik Bekmez'in katılımıyla gerçekleşen programda kodların ötesinde bir vizyon, mühendisliğin yalnızca teknik değil aynı zamanda insani ve vicdani bir sorumluluk olduğu vurgulandı. Gençler, teknolojinin görünen yüzünün yanı sıra geleceğin şekillenmesinde değerlerin, bilincin ve bakış açısının rolünü doğrudan alanının uzmanlarından dinleme fırsatı buldu.

HAYALLERİN FİLİZLENDİĞİ MEKÂN

Talas Belediyesinin gençlere yönelik vizyon projelerinden biri olan E-Spor ve İnovasyon Merkezi, bu anlamlı buluşmayla bir kez daha sadece bir mekân değil hayallerin filizlendiği, ufukların genişlediği bir merkez olduğunu gösterdi.

BAŞKAN YALÇIN: 'TEKNOLOJİYİ DEĞERLERLE BULUŞTURAN BİR NESİL YETİŞTİRİYORUZ'

Programla ilgili değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, gençlere duyduğu güveni şu sözlerle ifade etti:

'Geleceği inşa edecek olanlar, sadece iyi kod yazanlar değil aynı zamanda neyi, neden yaptığını bilen gençlerimizdir. Talas'ta teknolojiyi değerlerle, aklı vicdanla buluşturan bir anlayışı büyütüyoruz. BAYKAR'ın kıymetli mühendislerini gençlerimizle buluşturmak, onların hayallerine dokunmak bizim için son derece anlamlı. Programda emeği geçen herkese ve katılım sağlayan tüm gençlerimize yürekten teşekkür ediyorum.'

MERKEZİN TEKNOFEST BAŞARILARI

Talas Belediyesi E-Spor ve İnovasyon Merkezi, gençlere sunduğu eğitim ve vizyonun meyvelerini TEKNOFEST Kıbrıs ve TEKNOFEST İstanbul sahnelerinde elde ettiği önemli başarılarla topladı. Merkez bünyesinde yetişen öğrenciler, TEKNOFEST Kıbrıs finallerinde ilkokul kategorisinde Türkiye birinciliği başta olmak üzere farklı yaş gruplarında dereceler elde ederken, TEKNOFEST İstanbul'da ise yapay zekâ temelli projeleriyle Türkiye derecelerine girerek Talas'ın adını gururla duyurdu. Bu başarılar, Talas Belediyesinin gençliğe yaptığı yatırımın hayali olan, üreten ve geleceğe yön veren bir neslin inşasına dönüştüğünün en somut göstergesi oldu.

Talas Belediyesi, gençlerin bilim, teknoloji ve inovasyon alanında kendilerini geliştirmelerine katkı sunan projeleriyle, geleceğe umutla bakan bir neslin yanında olmaya devam ediyor.