Ankara Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen Park Konserleri, Atapark Mahallesi Aşık Veysel Parkı'nda vatandaşların yoğun ilgisiyle devam etti.

ANKARA (İGFA) - Konser alanını dolduran Keçiörenliler, şarkılar ve türküler eşliğinde yaz akşamının keyfini doyasıya çıkardı.

Yiğit Deniz Ekinci ve Caner Gülsüm'ün sahne aldığı gecede vatandaşlar, sanatçıların seslendirdiği şarkı ve türkülere hep birlikte eşlik etti.

Çocuklardan gençlere, ailelerden mahalle sakinlerine kadar her yaştan vatandaşın yoğun katılım gösterdiği programda renkli ve coşkulu görüntüler ortaya çıktı.

İKRAMLAR KEÇİÖREN BELEDİYESİ'NDEN

Müzik dolu gecede vatandaşlar doyasıya eğlenirken, Aşık Veysel Parkı'nda birlik ve beraberlik içerisinde keyifli bir akşam yaşandı. Keçiörenlilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, vatandaşlara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.

Park Konserleriyle keyifli vakit geçiren vatandaşlar, etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'a teşekkür etti.