İzmir'de Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT), Ankara ve İzmir’de düzenlenen iki uluslararası tiyatro festivalinde sahne aldı. Kral Ölüyor ve 39 Basamak oyunlarıyla izleyicilerin karşısına çıkan ekip, büyük beğeni topladı.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT), 27. TAKSAV Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali ve 12. TAKSAV Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali’ne katılarak büyük bir başarıya imza attı.

Ankara’da Gençlik Parkı Kültür Merkezi’nde yönetmen Onur Erdoğan’ın sahneye koyduğu Kral Ölüyor, İzmir’de ise Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde Hakan Taner Yıldırım’ın yönetmenliğini yaptığı 39 Basamak oyunları sergilendi. Her iki oyun da izleyicilerden tam not aldı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, BBŞT’nin festival başarılarını değerlendirerek, “Tiyatromuzun ulusal festivallerde yer alması, Bornova’nın sanata olan bağlılığını ve potansiyelini bir kez daha göstermiştir. Sanatı desteklemek bizim için bir sorumluluk. Bornova’yı sanatın başkenti haline getirme hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz” dedi. Başkan Eşki, genç yeteneklere fırsatlar sunmaya ve Bornova halkını kaliteli tiyatro eserleriyle buluşturmaya devam edeceklerini vurguladı.