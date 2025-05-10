İzmir Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun düzenlediği Kursiyer Oyunları Festivali başladı. 31 Mayıs’a kadar sürecek festivalde çocuk, yetişkin ve personel kursiyerlerden oluşan gruplar toplam 8 oyunla 24 kez sahne alacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kursiyer Oyunları Festivali, bu yıl da tiyatroseverlerle buluştu. 31 Mayıs’a kadar sürecek festival, yetişkin, çocuk ve personel kursiyerlerin hazırladığı 8 farklı oyunla tiyatro sahnelerini şenlendiriyor. Oyunlar, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Sevda Şener Sahnesi, Çamdibi Nedret Güvenç Sahnesi ve BBŞT Akademi olmak üzere üç ayrı noktada toplam 24 kez izleyiciyle buluşacak.

“Ayak Bacak Fabrikası” ayakta alkışlandı

Festivalin açılışı, yönetmenliğini Hakan Onat’ın yaptığı ve Türk tiyatrosunun toplumcu gerçekçi klasiklerinden biri olan “Ayak Bacak Fabrikası” ile yapıldı. Sermet Çağan’ın 1963’te kaleme aldığı eser, halkı sömüren yönetsel güçleri hicveden kurgusuyla izleyiciden tam not aldı. İki perdeden oluşan oyun, Sevda Şener Sahnesi’nde kapalı gişe sahnelendi.

Başkan Eşki: “Kursiyerler sahnede geleceğimizi aydınlatıyor”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, BBŞT’nin yalnızca bir tiyatro okulu değil, aynı zamanda bir dayanışma ve ifade alanı olduğunu vurguladı. Kendisinin de üniversite yıllarında BBŞT’nin kursiyeri olduğunu hatırlatan Başkan Eşki, “Tiyatroyu yalnızca bir sanat dalı olarak değil, demokrasinin, düşünmenin ve toplumsal farkındalığın en güçlü araçlarından biri olarak görüyoruz. Kursiyerlerimiz sahnede yeteneklerini sergilerken, aynı zamanda kentimizin kültürel geleceğine ışık tutuyorlar. Kültür ve sanata erişim herkesin hakkıdır. Bornova’da hiçbir perde sadece belirli kesimler için açılmaz. Her yurttaşımız bu sahnelerde kendini görebilmeli, ifade edebilmeli. Bugün, aramızda olmayan ama her zaman kalbimizde yaşayan çok kıymetli bir ismi, Rafet Gücoğlu hocamızı saygı ve rahmetle anıyorum.” dedi.

Çocuklar ve personel de sahnede

Festival yalnızca yetişkinlere değil, çocuk ve belediye personeli kursiyerlere de sahne deneyimi sunuyor. Çocukların sahneleyeceği “Doğ Güneşim Doğ” ve “Narina Serüveni” oyunları 24, 25 ve 31 Mayıs tarihlerinde matine saatlerinde oynanacak. Belediye çalışanlarının sahneye koyduğu “Artesimisin Son Gecesi” ise 22-25 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca Sevda Şener Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak.

Festivalin kapanışı “döngü” ile

Festivalin kapanışı, BBŞT Akademi’de sahnelenecek olan “Döngü Dans Tiyatrosu Kursiyer Gösterisi” ile 28 ve 31 Mayıs’ta gerçekleşecek. Festivalin diğer oyunları arasında “Bizim Cesur Mikşa”, “Cimri Gençlik” gibi dikkat çekici yapımlar da yer alıyor.