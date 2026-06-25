Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (KEDAK), yaklaşık iki yıllık hazırlık sürecinin ardından AFAD tarafından gerçekleştirilen Kentsel Arama Kurtarma Hafif Seviye Akreditasyon Sınavını başarıyla tamamladı. KEDAK, böylece Edirne'de akredite olan üçüncü sivil toplum kuruluşu oldu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (KEDAK), afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesini tescilleyen önemli bir başarıya imza attı. AFAD Başkanlığı tarafından 21 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen Kentsel Arama Kurtarma Hafif Seviye Akreditasyon Sınavını başarıyla geçen KEDAK, AFAD Akreditasyon Sistemi'ne dahil olmaya hak kazandı.

AFAD tarafından yapılan değerlendirmelerde ekiplerin operasyonel yeterlilikleri, personel eğitim düzeyi, ekipman kapasitesi, güvenlik uygulamaları ve afetlere müdahale becerileri detaylı şekilde incelendi. KEDAK, sınav kapsamında belirlenen tüm kriterleri yerine getirerek Edirne'de akredite edilen üçüncü sivil toplum kuruluşu unvanını aldı.

İKİ YILLIK HAZIRLIK SONUÇ VERDİ

KEDAK Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Yumuşak, akreditasyon sürecinin yaklaşık iki yıllık yoğun bir çalışmanın ürünü olduğunu belirterek, ekip üyelerinin temel ve ileri seviye arama kurtarma eğitimlerinden geçtiğini, çok sayıda tatbikat gerçekleştirdiğini ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını söyledi.

Yumuşak, 'Bu süreçte ekip içi organizasyon yapımızı güçlendirdik, haberleşme, lojistik, güvenlik ve operasyon yönetimi alanlarında önemli çalışmalar yürüttük. Akreditasyon sürecinde yalnızca personelin bilgi ve becerileri değil, ekipman yeterliliği, kayıt sistemleri ve operasyonel sürdürülebilirlik de değerlendirildi' dedi.

AFAD tarafından gerçek afet koşullarına benzer senaryolarla gerçekleştirilen uygulamalı sınavda ekipler; arama-kurtarma faaliyetleri, olay yeri yönetimi, ekip koordinasyonu ve güvenlik uygulamaları gibi birçok başlıkta test edildi.

KEDAK ekibi, sınav boyunca sergilediği performansla gerekli tüm kriterleri karşılayarak Kentsel Arama Kurtarma Hafif Seviye Akreditasyonu almaya hak kazandı.

Başarılarının yalnızca bir sınav sonucundan ibaret olmadığını vurgulayan Yumuşak, 'İki yıldır büyük bir özveri, disiplin ve kararlılıkla hazırlandığımız bu süreci başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarı; gönüllülüğün, ekip ruhunun ve insan hayatına dokunma kararlılığının bir göstergesidir. Keşan ve ülkemiz için daha güçlü ve daha hazır şekilde görevimizin başındayız' ifadelerini kullandı.

BÖLGENİN AFETLERE HAZIRLIK GÜCÜ ARTACAK

KEDAK'ın akreditasyon alması, Keşan ve çevresi için de önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor. Olası afet ve acil durumlarda görev alabilecek eğitimli bir gönüllü arama kurtarma ekibinin varlığı, bölgenin müdahale kapasitesini artırırken afetlere karşı hazırlık seviyesine de katkı sağlayacak. Akreditasyonla birlikte KEDAK, AFAD koordinasyonunda yürütülecek afet ve acil durum çalışmalarında daha etkin rol üstlenebilecek.