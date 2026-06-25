İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Örnekköy'e modern bir cemevi inşa ediyor. Proje, ibadet alanlarının yanı sıra kütüphane, konferans salonu ve toplantı alanlarıyla bölgenin sosyal ve kültürel yaşamına da katkı sunacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka'ya yeni bir cemevi kazandırıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilecek proje, Örnekköy Mahallesi 7561. Sokak üzerindeki bin 746 metrekarelik alanda inşa edilecek.

Modern mimarisiyle dikkat çeken Örnekköy Cemevi, yalnızca bir ibadethane değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak bir merkez olarak hizmet verecek. Yapım çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlanması planlanan projenin yaklaşık bir yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Tamamlandığında uzun yıllar boyunca kent yaşamına katkı sunacak olan cemevi, Alevi yurttaşların yoğun olarak yaşadığı bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşılayacak ve ibadethane eksikliğinin giderilmesine katkı sağlayacak.

KÜTÜPHANE VE KONFERANS SALONU DA YER ALACAK

Örnekköy Cemevi Projesi kapsamında, yurttaşların ibadetlerini gerçekleştirebileceği 140 metrekarelik cem salonunun yanı sıra 157 metrekarelik yemekhane, mutfak, morg, idari ofisler ve tuvaletler yer alacak. Proje, ibadethane işlevinin ötesinde sosyal ve kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda cemevinde, çok amaçlı kullanıma uygun 130 metrekarelik konferans salonu, toplantı salonları ve bir kütüphane bulunacak. Bahçede yapılacak peyzaj düzenlemeleriyle ise yurttaşların rahatça vakit geçirebileceği açık bir yaşam alanı oluşturulacak.