Ankara Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Osmanlı Halk Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Osmanlı Halk Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Pazar alanındaki iş yerlerini tek tek ziyaret eden Özarslan, esnafa hayırlı işler dileyerek talep ve önerilerini dinledi. Samimi görüntülere sahne olan ziyaret boyunca vatandaşları da dinleyen Başkan Özarslan, Keçiören'in her noktasında hemşehrileriyle buluşmaya devam ettiklerini söyledi.

Esnafın ilçenin ekonomik ve sosyal yaşamındaki önemine dikkat çeken Özarslan, Keçiören Belediyesi olarak esnafın yanında olmaya, Keçiören'i ortak akıl ve dayanışma anlayışıyla yönetmeye devam edeceklerini ifade etti.

'GÖNÜL BAĞIMIZI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, 'Keçiören'in emek dolu sokaklarına indik, dükkân sahiplerimizin kapılarını çaldık. Bazılarıyla çay eşliğinde sohbet ettik; bazılarıyla dertlerimizi paylaştık; bazılarıyla da şakalaşarak yüzlerimize gülücükler getirdik. Keçiören'in ruhu samimiyette, sohbette ve halkımızın içten gülümsemelerinde yatıyor. Bu güzel semtin her sokağında hemşehrilerimizle olan gönül bağımızı güçlendirmeye devam ediyoruz.' dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren esnaf ve vatandaşlar ise kendilerini dinleyip talepleriyle yakından ilgilenen Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'a teşekkür etti.