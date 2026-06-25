Gemlik Belediyesi'nin kültür turları kapsamında Kurtul Mahallesi sakinleri, Bursa'nın önemli tarihi ve manevi mekânlarını ziyaret ederek kentin köklü geçmişine yakından tanıklık etti.

BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen kültür turları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Kurtul Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, Bursa'nın tarihi ve manevi değerlerini yerinde görmek üzere düzenlenen gezi programına katıldı.

Gezi boyunca özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği programda katılımcılar, Bursa'nın simge yapıları arasında yer alan Ulu Camii, Yeşil Camii, Yeşil Türbe, Emir Sultan Camii, Osman Gazi Türbesi, Orhan Gazi Türbesi, Üftade Camii ve Türbesi, Tophane ile Muradiye Külliyesi'ni ziyaret etti. Katılımcılar, Osmanlı'nın kuruluş ve gelişim dönemlerine tanıklık eden tarihi mekânları yakından inceleme fırsatı bulurken, kentin kültürel ve manevi mirasını da yerinde tanıdı.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, kültür turlarının vatandaşlar arasında dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek, 'Bu tür organizasyonlarla hem sosyal dayanışmayı güçlendiriyor hem de geçmişimizle olan bağlarımızı kuvvetlendiriyoruz. Gemlik'in çeşitli mahallelerinden hemşehrilerimizi tarihimizle, kültürümüzle ve ortak değerlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz' dedi.

Gemlik Belediyesi'nin farklı mahalleleri kapsayan kültür turlarının önümüzdeki süreçte de devam edeceği belirtildi.