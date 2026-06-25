Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından, Akdeniz ilçesi muhtarlarına yönelik düzenlenen birlik ve beraberlik programı renkli görüntülere sahne oldu.

MERSİN (İGFA) - Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tarsus Gençlik Kampı'nda gerçekleşen etkinlikte yemekler yenildi ve halaylar çekildi. Kadın muhtarların, 'Babalar Günü' dolayısıyla yaptığı sürprizde pasta kesildi ve erkek muhtarlara gül dağıtıldı.

Programa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Av. Hamit Mert Avcı, Büyükşehir Meclis Üyesi ve Tarsus Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Uyan, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Soner Yetgin, dernek başkan ve yöneticileri ile muhtarlar ve eşleri katıldı.

Gerçekleşen programda muhtarlar, mahallelerindeki beklenti ve talepleri de büyükşehir yetkililerine aktarma imkanı buldular.

UYAN: 'TARSUS GENÇLİK KAMPI, BUGÜNE KADAR BİNLERCE MİSAFİRE EV SAHİPLİĞİ YAPTI'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Tarsus Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Uyan burada yaptığı konuşmada, 'Tarsus Gençlik Kampı, bugüne kadar hem Mersin'den hem de il dışından, hatta yurt dışından birçok misafire ev sahipliği yaptı.

Ayrıca 13 ilçemizden öğrencilerimizde buraya geliyor ve etkinlik yapıyorlar. Allah bir daha göstermesin, 6 Şubat depreminde de burası depremzede vatandaşlarımızı uzun bir süre konuk etti' şeklinde konuştu.

Bu etkinlikleri ve çalışmaları yaparken en büyük gücü ve desteği Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den aldıklarını kaydeden Uyan, kendisinin muhtarlarla olan ilişkilere çok önem verdiğini de sözlerine ekledi.