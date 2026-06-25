Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) 26. Meslek Komitesi iş birliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen 'Ahşaptan Hayata Ahşap Oyuncak ve Dönüşüm Tasarım Yarışması'nın sergi ve ödül töreni gerçekleştirildi.

SAKARYA (İGFA) - Ben Her Yerde Varım Projesi kapsamında, 'Marifetin Kalbinde Marifetli Gençlik' temasıyla düzenlenen yarışmanın sergi ve ödül töreni, 24 Haziran 2026 tarihinde SATSO Hizmet Binası fuaye alanında yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ile SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ da katıldı.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Karasu, Ferizli, Kaynarca, Akyazı, Geyve, Hendek ve Adapazarı ilçelerindeki ortaöğretim kurumlarının Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanında öğrenim gören öğrencilerinin katıldığı yarışmada, gençlerin mesleki bilgi ve becerilerini yansıtan özgün çalışmalar sergilendi.

Yarışma, 'Ahşap Oyuncak' ve 'Dönüşüm Tasarım' olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirildi. Ahşap Oyuncak kategorisinde çocukların gelişimlerini destekleyen eğitici ve eğlendirici oyuncakların tasarlanması hedeflenirken, Dönüşüm Tasarım kategorisinde ise atık öğrenci sıralarından elde edilen ahşap ve metal parçaların değerlendirilmesiyle dekoratif ürünlerin üretilmesi amaçlandı.

Öğrencilerin üretim odaklı düşünme becerilerini geliştirmeyi, ahilik kültürü ile Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde yer alan erdem, değer ve eylem anlayışını mesleki yaşama yansıtmayı amaçlayan yarışma, ortaya çıkan nitelikli eserlerle büyük beğeni topladı.

Sergide ziyaretçilerin beğenisine sunulan projeler; özgünlük, işlevsellik, estetik ve teknik yeterlilik kriterleri doğrultusunda değerlendirildi. Her iki kategoride dereceye giren öğrenciler ödüllendirilirken, mansiyon ödülleri de sahiplerini buldu. Program sonunda danışman öğretmenlere ve yarışmaya katılan tüm öğrencilere katılım belgeleri takdim edildi. Gençlerin üretim, tasarım ve geri dönüşüm konularındaki farkındalıklarını artıran organizasyon, mesleki eğitimin önemini bir kez daha ortaya koyarken öğrencilerin geleceğin nitelikli üreticileri ve tasarımcıları olarak yetişmelerine katkı sundu.