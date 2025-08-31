İzmir'de Bornova Belediyesi, “Kırtasiye desteği bizden, hayaller sizden” sloganıyla başlattığı uygulama ile ilkokula yeni başlayan öğrencilere kırtasiye desteği veriyor. İçerisinde bir öğrencinin ihtiyaçlarına destek olacak materyaller bulunan bin 250 setin dağıtımı başladı.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi 2025-2026 eğitim-öğretim yılında da öğrencilere verdiği desteği arttırarak devam ettiriyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında başlatılan Kırtasiye Desteği programı ile eğitim hayatına ilk kez adım atacak miniklerin yanında yer alıyor.

Ailelere destek olmak ve öğrencileri motive ederek başarılarına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan program kapsamında desteğe başvuran ilkokul 1. Sınıf öğrencilerine içerisinde okul çantası, kalemlik, resim defteri, sulu boya, pastel boya, kurşun kalem, kırmızı kalem, silgi, kalemtıraş ve 2 adet defter bulunan setlerin dağıtımına başlandı.

Çocukların eğitim hayatına daha güçlü bir başlangıç yapmaları hedeflediklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamanın yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden biri olduğuna inanıyorum. Bunun içinde üzerimize düşeni yapacağız. Eğitimde fırsat eşitliği için çocuklarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.

BAŞVURULAR UZATILDI

Öte yandan başvuru ile dağıtımların yapıldığını belirten Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Damla Çelik Kaya, “Başvuruyu bir hafta ile sınırlamıştık. Ama talepler doğrultusunda başvuru ve dağıtımları okullar açılana kadar uzatma kararı aldık. İlk günden yüze yakın dağıtımımız oldu.