Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kartepe Kent Konut Evleri'nde 144 dairenin anahtarları, 5 Eylül Cumartesi günü (yarın) düzenlenecek törenle hak sahiplerine teslim edilecek.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Kent Konut A.Ş. güvencesiyle Kartepe'de hayata geçirilen Kartepe Kent Konut Evleri, düzenlenecek törenle hak sahiplerine teslim ediliyor.

12 blokta toplam 144 daireden oluşan projede tüm hazırlıklar tamamlanırken, yeni yuvalarına kavuşmayı bekleyen hak sahipleri, hayallerindeki evlerine adım atmanın sevincini yaşayacak.

Kartepe Kent Konut Evleri'nin anahtarları, 5 Eylül Cumartesi günü (yarın) saat 17.00'de düzenlenecek törenle sahiplerine teslim edilecek.

BÖLGEYE DEĞER KATACAK

Kent Konut A.Ş.'nin kente değer katma hedefi doğrultusunda Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde hayata geçirilen proje, bölgenin geleceğine yönelik önemli yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Modern mimarisi, çağdaş yaşam alanları ve sosyal donatılarıyla dikkat çeken Kartepe Kent Konut Evleri, ailelerin güvenli, konforlu ve huzurlu bir yaşam sürmelerine imkân sunacak.

ÇEVRE DOSTU DONATILARLA SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM

Kartepe Evleri, çevre dostu uygulamaları, yeşil alanları ve modern sosyal donatılarıyla yalnızca bir konut projesi değil, sakinlerinin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen bütüncül bir yaşam alanı olarak öne çıkıyor.

Toplam 16.800,74 metrekare alan üzerine inşa edilen Kartepe Evleri, modern mimarisi ve çağdaş yaşam donatılarıyla sakinlerine konforlu, güvenli ve sürdürülebilir bir yaşam alanı sunuyor.