İzmir'in Bornova ilçesindeki kronik yol sorunlarına neşter vuran Bornova Belediyesi, Karacaoğlan Mahallesi'nde yeni yerleşim alanlarının yükseldiği 6203 Sokak'ta asfalt serim çalışması başlattı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ömer Eşki, bölge halkına verdikleri sözü tuttuklarını belirtti.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, ilçenin dört bir yanında altyapı ve üstyapı hamlelerini hız kesmeden sürdürüyor. Yol yapım ve onarım çalışmalarına büyük önem veren Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin hızla büyüyen ve yeni yerleşim alanlarının yükseldiği Karacaoğlan Mahallesi'nde kapsamlı bir asfalt serim çalışması başlattı. İzmir Otogarı'na uzanan otoyolun hemen paralelinde yer alan ve bölgenin ana arterlerinden biri konumundaki 6203 Sokak, yürütülen hummalı çalışmalarla yepyeni ve modern bir çehreye kavuşuyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Karacaoğlan Mahallesi'ndeki çalışmaları belediye bürokratları ile birlikte yerinde inceledi. İş makinalarının asfalt serim sürecini yakından takip eden ve teknik ekipten detaylı bilgi alan Başkan Eşki, bölge sakinlerine kış öncesi büyük bir müjde verdi.

'YAĞMURLARDAN ÖNCE BİTİRME SÖZÜ VERMİŞTİK, TUTUYORUZ'

6203 Sokak'ın yıllardır çözüm bekleyen kronik bir sorun haline geldiğini vurgulayan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yaptığı açıklamada 'Bugün Karacaoğlan Mahallemizde, yeni yaşam alanlarının hızla yükseldiği ve Otogar otoyoluna paralel uzanan 6203 Sokak'tayız. Burası, maalesef yıllardır kışın yağmur yağdığında çamurla, yaz aylarında ise yoğun tozla boğuşan, mahalle halkımıza zor anlar yaşatan bir yerdi. Göreve geldiğimizde bölge sakinlerimize bir söz vermiştik; 'Bu sene yağmurlar başlamadan önce burayı modern bir yola dönüştüreceğiz' demiştik. Bugün bu sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ekiplerimiz asfalt serimine hızlıca başladı ve çok kısa bir süre içinde buradaki çalışmaları tamamen bitireceğiz. Yenilenen yolumuzun bu bölgede yaşayan tüm vatandaşlarımıza ve Bornovalılara hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.' dedi.

Yeni yerleşim alanlarının inşa edilmesiyle birlikte araç ve yaya trafiğinin her geçen gün arttığı Karacaoğlan Mahallesi 6203 Sokak, tamamlanacak asfaltlama çalışmalarının ardından Bornova'nın konforlu ve güvenli ulaşım ağındaki yerini alacak. Bornova Belediyesi, kış mevsiminin olumsuz hava şartları bastırmadan önce ilçe genelindeki diğer kritik noktalarda da yol yenileme ve asfalt serim çalışmalarına tempoyu artırarak devam edecek.